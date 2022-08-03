Дитяче Євробачення-2022: Суспільне оголосило прийом заявок на Нацвідбір

Суспільне оголосило прийом заявок на Національний відбір Дитячого Євробачення-2022. Він триватиме до 23 серпня.

Цього року Дитяче Євробачення відбудеться 11 грудня в Єревані. Україна поїде на конкурс, що вкотре показує силу та сміливість нашого народу. Зовсім скоро оголосять, хто з юних виконавців представлятиме нашу країну.

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Хто може подати заявку на Дитяче Євробачення

У Національному відборі в Україні можуть брати участь сольні виконавці та гурти, до складу яких входить не більше шести осіб. Згідно з правилами конкурсу, у ньому можуть взяти участь діти від 9 до 14 років. Оскільки через війну багато дітей виїхали з країни, то у Суспільному уточнили, що наразі неважливо, де географічно перебуває учасник.

Вимоги до пісні

Вони повинні мати власні оригінальні пісні (щонайменше 60% тексту українською мовою).

Сама пісня має бути оприлюднена до 1 травня 2022 року.

Тривалість пісні від 2,5 до 3 хвилин.