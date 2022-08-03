Цього року Дитяче Євробачення відбудеться 11 грудня в Єревані. Україна поїде на конкурс, що вкотре показує силу та сміливість нашого народу. Зовсім скоро оголосять, хто з юних виконавців представлятиме нашу країну.

До теми Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні-2022

Хто може подати заявку на Дитяче Євробачення

У Національному відборі в Україні можуть брати участь сольні виконавці та гурти, до складу яких входить не більше шести осіб. Згідно з правилами конкурсу, у ньому можуть взяти участь діти від 9 до 14 років. Оскільки через війну багато дітей виїхали з країни, то у Суспільному уточнили, що наразі неважливо, де географічно перебуває учасник.

Подати заявку на участь у Нацвідборі можна на сайті.

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