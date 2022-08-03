В этом году Детское Евровидение состоится 11 декабря в Ереване. Украина поедет на конкурс, который еще раз показывает силу и смелость нашего народа. Совсем скоро объявят, кто из юных исполнителей будет представлять нашу страну.

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Кто может подать заявку на Детское Евровидение

В Национальном отборе в Украине могут участвовать сольные исполнители и группы, в состав которых входит не больше шести человек. Согласно правилам конкурса, в нем могут участвовать дети от 9 до 14 лет. Поскольку из-за войны многих детей выехали из страны, то в Общественном уточнили, что пока неважно, где географически находится участник.

Подать заявку на участие в Нацотборе можно на сайте.

Требования к песне