Дружина Сильвестра Сталлоне вперше висловилась про розлучення з актором
Джерело:People
Сильвестр Сталлоне розлучається з дружиною після 25 років шлюбу. Дженніфер Флавін вперше прокоментувала це рішення і попросила про конфіденційність.
Фанів шокувала новина про розлучення знаменитого актора Сильвестра Сталлоне з дружиною Дженніфер. Жінка першою прокоментувала розрив шлюбу.
Зверніть увагу Сильвестр Сталлоне розлучається з дружиною після 25 років шлюбу, – ЗМІ
Дружина Сталлоне прокоментувала розлучення
Дженніфер Флавін розповіла, що сам факт розлучення є для неї "сумним". Але саме вона була ініціаторкою розриву.
Жінка додала, що вона прагне залишитися в хороших стосунках зі Сталлоне й підтримувати зв'язок з доньками.
Мені сумно повідомляти, що після 25 років шлюбу я подала на розлучення зі своїм чоловіком Сильвестром Сталлоне. Хоча ми більше не одружені, я завжди дорожитиму нашими більш ніж 30-річними стосунками. Я знаю, що ми обидва віддані нашим прекрасним дочкам. Я прошу про конфіденційність для нашої родини, доки ми дружно рухаємося вперед,
– сказала Дженніфер.
Що відомо про розлучення між Сталлоне та Флавін
- 54-річна Дженніфер заявила, що їхній шлюб "безповоротно зруйнований".
- У документах про розрив шлюбу вказано, що Сильвестр Сталлоне начебто розтратив сімейний бюджет. Тому Флавін просить не давати можливості актору розпоряджатися активами на час розлучного процесу. Втім, вона просить справедливого розподілу коштів.
- Чутки про розлучення почали ширитись мережею ще у вівторок 23 серпня, коли 76-річний Сталлоне зробив татуювання на місці обличчя його дружини.