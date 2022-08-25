Дружина Сильвестра Сталлоне вперше висловилась про розлучення з актором

Сильвестр Сталлоне розлучається з дружиною після 25 років шлюбу. Дженніфер Флавін вперше прокоментувала це рішення і попросила про конфіденційність.

Фанів шокувала новина про розлучення знаменитого актора Сильвестра Сталлоне з дружиною Дженніфер. Жінка першою прокоментувала розрив шлюбу.

Зверніть увагу Сильвестр Сталлоне розлучається з дружиною після 25 років шлюбу, – ЗМІ

Дружина Сталлоне прокоментувала розлучення

Дженніфер Флавін розповіла, що сам факт розлучення є для неї "сумним". Але саме вона була ініціаторкою розриву.

Жінка додала, що вона прагне залишитися в хороших стосунках зі Сталлоне й підтримувати зв'язок з доньками.

Мені сумно повідомляти, що після 25 років шлюбу я подала на розлучення зі своїм чоловіком Сильвестром Сталлоне. Хоча ми більше не одружені, я завжди дорожитиму нашими більш ніж 30-річними стосунками. Я знаю, що ми обидва віддані нашим прекрасним дочкам. Я прошу про конфіденційність для нашої родини, доки ми дружно рухаємося вперед,

– сказала Дженніфер.

Що відомо про розлучення між Сталлоне та Флавін