35-річний Жерард Піке перебував у стосунках з Шакірою 11 років, але їхній шлюб дав тріщину. Двоє їхніх синів залишились з артисткою поки Піке продовжує будувати нові стосунки з 23-річною Кларою Чіа. Разом з нею він опублікував перше спільне фото.

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На знімку пара робить селфі: дівчина тримає телефон, а в цей час Піке ніжно пригортається до коханої. Нове фото футболіст вирішив ніяк не коментувати. Це їхня перша публічна поява у соцмережах з моменту розставання із Шакірою. До слова, артистка старша від футболіста на 10 років, зараз їй 45, тому різниця у віці між жінками Піке – колосальна. Деякі з фанатів кажуть, що Жерард обрав собі нову кохану, яка дуже схожа до попередньої.



Жерард Піке з молодою коханою / Фото з інстаграму футболіста



Жерард Піке та Шакіра / Фото з інстаграму футболіста

Сама артистка ніяк не прокоментувала зухвале фото "екса", але нещодавно випустила іронічну пісню про Піке, у якому викрила всі його зради. Вона сказала, що він залишив її сусідкою зі свекрухою, з пресою біля дверей та боргом перед податковим інспектором, але вона варта "двох 22-річних". Пісня BZRP Music Sessions #53 стала найпопулярнішою в історії латиноамериканського ютубу – 63 мільйони переглядів за 24 години.

Що цікаво, у кліпі вона також показала банку варення, через яку власне і викрила зради Піке: крім неї у будинку його ніхто не їв, але в останні місяці шлюбу воно почало зменшуватись. Проте одного разу вона все ж заскочила нібито чоловіка з коханкою у них вдома та ініціювала розлучення.