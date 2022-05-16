Розкрадав авторські гроші, – Харчишин пройшовся по Лисиці, який дав Польщі 0 на Євробаченні

Після Євробачення-2022 в Україні розгорівся скандал. Хоч Kalush Orchestra виграв на конкурсі, країні стало образливо за Польщу, якій наше журі не дало жодного балу. Лідер гурту "Друга ріка" думає, що все через Вадима Лисицю. По саундпродюсеру співак "пройшовся" вздовж і впоперек.

Після фіналу Євробачення-2022 Україні стало прикро за Польщу, яка за час війни прихистила й обігріла більш як 3 мільйони наших співвітчизників, а ми віддячили їй нулем на пісенному конкурсі. Валерій Харчишин теж вважає, що це не по-людськи.

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Соліст "Другої ріки" наголошує, що пісня Охмана була не найгіршою, але Україні не варто відкидати соціальну складову, бо "наші діти нині живі та захищені в Польщі". Тож усю відповідальність за лажу з балами національного журі Харчишин поклав на саундпродюсера Вадима Лисицю, який його очолював. Він розкрив темні віхи його музичної кар'єри – роботу на Росії та скандал з роялті.

Про роботу на Росії

Валерій Харчишин розповів, що Вадим Лисиця був пов'язаний з лейблом Warner Russia, який викупив американський мільярдер Леонард Блаватнік за нібито гроші Путіна. Навіть після 2014 року продюсер допомагав Кремлю "просувати русскій мір" по всьому світу. Крім того, він тісно співпрацював з гастролеркою Лободою.

До і протягом Революції гідності, певний час після анексії Криму працював у Московії директором одного з напрямків Warner Russia… Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до Москви, звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою – у ролі музичного продюсера та звукоінженерити її лайви на найбільших аренах Раші,

– видав Валерій Харчишин.

Про розкрадання авторських роялті

Співак також нагадав, що Вадим Лисиця керує організаціями, які збирають і виплачують музикантам роялті. З подільниками він нібито "розкрадав авторські гроші", а його друг Олександр Нікін сунув депутату хабар, щоб "знести невигідний для нього законопроєкт" про авторські права в Україні.

"Лисиця, Нікін, Долінський і ще декілька осіб, за підозрою слідства, причетні до розкрадання мільйонів авторських роялті. Ця мерзота, як спрут пролізла у темні шпарини й заробляла на авторах країни", – дорікнув Харчишин.

– це грошова винагорода, яку отримує автор за використання його твору. У світовій практиці це головне джерело прибутку авторів.

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Якщо у вас є якісь сумніви щодо того, що нулі Польщі були виставлені ненавмисно, що хтось просто не врахував політичний контекст, відкиньте ці сумніви! Вата нікуди не поділась і небезпечна більше орків, яких хлопці хоч бачать на передовій,

– різко заявив Валерій Харчишин.

"Або Лисиця не дуже розумний, тому постійно х**рить у граблі, або все врахував і зробив це свідомо, хоч і дуже не хочеться вірити, що його дії спрямовані на те, аби підірвати підтримку України поляками", – завершив артист.

Повний текст публікації Валерія Харчишина:

Чому, і як з'явився цей загадковий "нуль полякам" від українського жюрі? Я не буду розбирати творчу складову, бо пісня, а особливо виконання були не найгіршими на конкурсі. Але додайте соціально-відповідальну складову, хоча б за те, що наші діти нині живі та захищені в Польщі… Втім ось, що потрібно знати. Перед тим, як суспільство з'ясує все (а, повірте, з'ясує), хочу повідати про голову жюрі Вадима Лисицю.

Нині багато латентних ватанів здійснили "квантовий стрибок", евакуюючись з "київського котла" в перші дні війни, і стали великими патріотами. Почіпляли прапори на аватарки, піймали тренд та проливають "кров і сльози" у фейсбуці. Добре, коли роблять це щиро, ініціюють якісь корисні активності. Їх шкода, бо тільки дійшло. Але ж це наш народ. Він різний. Але є інші. Це "приспособи", на яких я особливо не звертав би увагу, якби такі гниди не шкодили моїй країні, тому не мовчатиму.

Вадим Лисиця. До і протягом Революції гідності, а згодом певний час після анексії Криму працював у Московії директором одного з напрямків Warner Russia. Це саме той лейбл Warner Russia, який свого часу викупив Блаватнік (за чутками за гроші Путіна – 3 мільярди доларів), аби просувати російську музичну культуру і русскій мір в усьому світі. Саме цей Warner Russia, що запалив та експортнув до нас, прямісінько із Москви нових "українських зірок".

Так, дорогенькі, протягом останніх років, фінансування, контракти, підтримка у цих українських зірок була саме з Warner Russia і в Україні через свого представника компанію Best Music. Напряму або через посередників. Впевнений, що вони досі не розірвали контракти.

Вадим Лисиця протягом останніх років неодноразово літав до Москви звітувати про свої творчі здобутки зі Світланою Лободою – у ролі музичного продюсера та звукоінженерити її лайви на найбільших аренах Раші.

Але найважливіше для мене те, що саме Вадим Лисиця є директором з розподілу коштів організацій колективного управління (я вважаю справжніх шахраїв) під назвою ГС УЛАСП та ГС ОКУАСП.

Головний в цих організаціях – Олександр Нікін. Друг і подільник Лисиці. До війни він перебував під цілодобовим арештом, рахунки організацій також заарештовані і сьогодні тривають слідчі дії. Нікін намагався дати хабар 100 тисяч доларів народному депутату, з метою знести невигідний для нього законопроєкт, що перекривав доступ до схем розкрадання авторських грошей! Тоді в готелі "Київ" і був затриманий правоохоронцями.

Лисиця, Нікін, Долінський і ще декілька невідомих широкому загалу осіб, за підозрою слідства, причетні до розкрадання мільйонів авторських роялті. Ця мерзота, як спрут пролізла у темні шпарини і заробляла на авторах країни. Тепер Вадим Лисиця проявив себе і на міжнародному рівні.