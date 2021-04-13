Про материнство та Стейтема: Розі Гантінгтон-Вайтлі вперше за довгий час розповіла про особисте

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі часто спілкується з фанати в інстаграмі, відповідаючи на їхні питання. Якщо раніше вони стосувались здебільшого її кар'єри та роботи, то днями вона відверто розповіла про лаштунки особистого життя.

Свої відповіді модель залишала в інстаграм-сторіз, підкріплючи їх проникливими фото із сімейного архіву. Раніше цих фотографій у мережі ще не було.

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Розі про материнство

33-річна жінка поділилась, що у кіно її "камео" (поява у фільмі знаменитості) фанати малоймовірно, що побачать, а от їхній син Джек Оскар, можливо, колись і з'явиться на екрані. Зазначимо, що колись Гантінгтон-Вайтлі грала у фільмах "Шалений Макс: Дорога гніву" і "Трансформери".



Син Розі Гантінгтон-Вайтлі – Джек Оксар / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Розі також поділилась, що найкраща річ, яку вона відчула в ролі матері, це коли її син обіймає її і каже, що любить.



Розі Гантінгтон-Вайтлі із сином Джеком Оскаром / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Модель також поділилась двома раніше неопублікованими фото, де вона ще була вагітна її первістком від Джейсона Стейтема.



Вагітна Розі Гантінгтон-Вайтлі кілька років тому / Фото з інстаграм-сторіз моделі



Вагітна Розі Гантінгтон-Вайтлі на Мальдівах / Фото з інстаграм-сторіз моделі

"Чудовий батько і партнер", – Розі про Стейтема

Пара Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема вже більше 10 років перебуває у стосунках, але, схоже, на шлюб вони погоджуватись не хочуть. Незважаючи на це, з 2017 року пара разом виховує спільного сина Джека Оскара. В інстаграмі модель відповіла на запитання фаната, яка риса характеру їй найбільше подобається в коханому.

Те, що він чудовий батько, підтримуючий партнер, який захистить, а також він досить веселий,

– розповіла Розі.



Джейсон Стейтем із сином Джеком Оскаром / Фото з інстаграм-сторіз моделі

На подібне запитання: "Хто веселіший у них в сім'ї – вона чи Джейсон?", то модель відповіла, що якби запитати про це у кого-небудь, то всі скажуть, що Розі. Але якщо запитати про це самого Джейсона, то він скаже так про себе.



Розі Гантінгтон-Вайтлі на пляжі / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Зірка також оприлюднила спільне фото з актором Стейтемом, яке фанати ще теж ніколи не бачили.



Розі Гантінгтон-Вайтлі і її коханий Джейсон Стейтем / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Зокрема модель оприлюднила фото, де вона стоїть поруч з ним у вишуканому образі. На запитання прихильника, чи справді вона вища за Джейсона, то та відповіла, що лише на підборах. Але модель переконана, що оскільки вони вже 11 років разом, то Стейтема це ніяк не турбує.



Розі Гантінгтон-Вайтлі і її коханий Джейсон Стейтем / Фото з інстаграм-сторіз моделі