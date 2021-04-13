Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли часто общается с фанаты в инстаграме, отвечая на их вопросы. Если раньше они касались в основном ее карьеры и работы, то на днях она откровенно рассказала о закулисах личной жизни.

Свои ответы модель оставляла в инстаграм-сториз, подкрепляя их проницательными фото из семейного архива. Раньше этих фотографий в сети еще не было.

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Рози о материнстве

33-летняя женщина поделилась, что в кино ее "камео" (появление в фильме знаменитости) фанаты маловероятно, что увидят, а вот их сын Джек Оскар, возможно, когда-нибудь и появится на экране. Отметим, что когда-то Хантингтон-Уайтли играла в фильмах "Безумный Макс: Дорога гнева" и "Трансформеры".



Сын Рози Хантингтон-Уайтли – Джек Оксар/Фото из инстаграм-сториз модели

Рози также поделилась, что лучшая вещь, которую она почувствовала в роли матери, это когда ее сын обнимает ее и говорит, что любит.



Рози Хантингтон-Уайтли с сыном Джеком Оскаром/ Фото из инстаграм-сториз модели

Модель также поделилась двумя ранее неопубликованными фото, где она еще была беременна ее первенцем от Джейсона Стейтема.



Беременная Рози Хантингтон-Уайтли несколько лет назад / Фото из инстаграм-сториз модели



Беременная Рози Хантингтон-Уайтли на Мальдивах / Фото из инстаграм-сториз модели

"Замечательный отец и партнер", – Рози о Стейтеме

Пара Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема уже более 10 лет состоит в отношениях, но, похоже, на брак они соглашаться не хотят. Несмотря на это, с 2017 года пара вместе воспитывает общего сына Джека Оскара. В инстаграме модель ответила на вопрос фаната, какая черта характера ей больше всего нравится в любимом.

То, что он замечательный отец, поддерживающий партнер, который защитит, а также он достаточно веселый,

– рассказала Рози.



Джейсон Стейтем с сыном Джеком Оскаром / Фото из инстаграм-сториз модели

На подобный вопрос: "Кто веселее у них в семье – она или Джейсон?", модель ответила, что если бы спросить об этом у кого-нибудь, то все скажут, что Рози. Но если спросить об этом самого Джейсона, то он скажет о себе.



Рози Хантингтон-Уайтли на пляже / Фото из инстаграм-сториз модели

Звезда также обнародовала совместное фото с актером Стейтемом, которое фанаты еще тоже никогда не видели.



Рози Хантингтон-Уайтли и ее возлюбленный Джейсон Стейтем / Фото из инстаграм-сториз модели

В частности модель обнародовала фото, где она стоит рядом с ним в изысканном образе. На вопрос фаната, действительно ли она выше Джейсона, то та ответила, что только на каблуках. Но модель убеждена, что поскольку они уже 11 лет вместе, то Стейтема это никак не беспокоит.



Рози Хантингтон-Уайтли и ее возлюбленный Джейсон Стейтем / Фото из инстаграм-сториз модели