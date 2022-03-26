"Розчарувала найбільше": Марія Яремчук присоромила Ані Лорак, яка не говорить про війну

Українська співачка Марія Яремчук поділилася, що після участі у Євробаченні-2014 її запрошувати працювати в Росії, але вона відмовилася. Зараз артистка засуджує колег з країни-агресорки, які не говорять про війну.

Особливо це стосується тих зірок, які родом з України. Марія зізналася, що Ані Лорак розчарувала її найбільше.

Зверніть увагу Поки колеги захищають Україну: Анатолій Анатоліч з сім'єю поїхав за кордон

Марія Яремчук про позицію Ані Лорак

Марія наголосила, що українським артистам, які живуть в Росії й не говорять про війну, немає повернення назад. Вони назавжди стали ворогами для своїх земляків.

Я думаю, що зараз це просто край! Ані Лорак розчарувала мене найбільше. У ситуації, яка є зараз, це просто кричуще. Немає слів, щоб залишатися коректною та не використовувати нецензурну лексику,

– наголосила Яремчук.

Також Марія додала, що в Україні не конкурс краси, де всі кричать: "Ми за мир і щоб діти не хворіли". На війні, яку розпочала Росія, гинуть українські діти, гинуть люди! Мовчати – це підтримувати війну і ці жорстокі вбивства. Світ кричить про це, закликає російські владу та армію зупинитися. І боляче, коли наші земляки, які всі 8 років війни жили та розвивали кар’єру в Росії, в яких тут є родичі, зараз просто мовчать.

Інтерв'ю Марії Яремчук: дивіться відео онлайн