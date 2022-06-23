Розблоковував телефон убитого воїна, – Тарас Тополя про смерть побратима в день народження

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про день народження на фронті. Він зізнався про смерть побратима.

21 червня фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя святкував день народження, який проводив на фронті. Та тепер зізнався, що в цей день загинув один з українських воїнів.

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Тарас Тополя про жахливий день народження

Виконавець розповів, що розблоковував телефон загиблого його пальцями. Він ніколи не думав, що колись йому доведеться робити таке.

Не Київ. Ранок – сто вісімнадцятий. Настрій – вимри, згинь нечисть! Місяць – іноді не віриться що це все насправді. Вчора, на свій день народження, був вимушений розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося на третьому пальці,

– зізнався Тарас Тополя.

"Ніколи не думав що колись прийдеться таке робити, навіть у страшному сні….Жили ми, мріяли ми, досягали ми, поки не приповзла мерзота на нашу землю. Але варіантів у нас немає, лише перемога! Працюємо. Слава ЗСУ! Слава Україні", – додав музикант.

, Сергій Притула у свій день народження оголосив про збір коштів на "Байрактари" для ЗСУ. За перший день українці зібрали майже половину суми – 202 мільйони гривень . Це кошти на першу "пташку" для українських військових.

Нагадаємо, Тарас Тополя також розповідав, що за ніч до його дня народження все було спокійно. Але його настрій однаково був дивним, а почуття – змішані.

"Вперше зустрічаємо День народження на передовій під шкварчання рацій (як добре що вони є). По позиціях працює російський танк, міномети. На щастя, за ніч жодного пораненого і вбитого. Проте, атмосферка ще та".

Тоді ж "день народження" святкував сам гурт "Антитіла": "Сьогодні, як ніколи, перед нами стоїть багато викликів. Попри складнощі та різні життєві ситуації, ми залишаємося чесними перед собою та перед нашими прихильниками. Наша музика про людей та для людей і буде такою завжди. Дякуємо усім друзям, колегам, прихильниками, які роками з нами".