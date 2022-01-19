Рости здоровим і щасливим, – Юрій Горбунов зворушливо привітав сина
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Молодшому синові Юрія Горбунова та Каті Осадчої виповнилося 5 місяців. З цієї нагоди зірковий татусь опублікував декілька зворушливих фото з малюком.
19 січня в сім'ї Осадчої та Горбунова подвійне свято – не лише Водохреща, а і їхньому молодшому синові Данилові виповнюється 5 місяців. Зірковий татусь Юрій Горбунов не зміг оминути увагою цей день.
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Нові фото Юрія Горбунова з сином
Ведучий опублікував декілька кадрів на особистій сторінці в інстаграмі. Юрій та Катерина поки що не наважуються показати обличчя сина публіці, тому на фотографіях він зображений спиною або боком до камери. Горбунов тримав малюка на руках і щиро усміхався. Видно, що він щасливий виховувати нащадків від коханої дружини.
Нам сьогодні 5 місяців! Все так швидко! Рости, синочку, здоровим і щасливим!
– написав ведучий під фото.
Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму ведучого
Юрій Горбунов з сином Данилом / Фото з інстаграму ведучого
Юрій Горбунов з дружиною та синами / Фото з інстаграму ведучого
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