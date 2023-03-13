Клопотенко різко відповів Роскомнадзору: "Ригав я на вас"

Роскомнадзор країни-агресора надіслав українському шеф-кухарю Євгену Клопотенку попередження через його публікацію, нібито він розповсюджує "інформацію з порушенням законодавства". На це кулінар відповів категорично та жорстко.

Про деталі інциденту Клопотенко розповів у соцмережах. Раніше кухар відмовився від участі у міжнародній премії The Best Chef Awards через те, що туди запросили кухаря з Росії.

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Про що Роскомнадзор попередив Клопотенка

Ресторатор отримав попередження завдяки публікації, зробленій більше року тому. Так, 26 лютого в статті Клопотенка про сочевицю було розміщено звернення до росіян про те, що "їхня влада розв'язала злочинну війну проти українців".

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення багато українців вірили в існування "хороших русскіх" і зверталися до них з проханням чинити опір владі.

Але таке звернення Клопотенка не сподобалося Роскомнадзору. Тому Євген Клопотенко отримав попередження, щоб протягом доби видалив цей пост, бо інакше його сторінку заблокують на території Росії.

Клопотенко на це різко відповів

Кулінар порадив Роскомнадзору переходити на українську, "щоб потім було легше".

Крім того, Євген Клопотенко додав, що взагалі ригав він на них торішньою паскою.

До слова, раніше в інтерв'ю зірковий кулінар розповів, чим би нагодував Путіна, якби готував йому останню вечерю. Відповідь Клопотенка була коротко та гідною.