О деталях инцидента Клопотенко рассказал в соцсетях. Ранее повар отказался от участия в международной премии The Best Chef Awards из-за того, что туда пригласили повара из России.

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О чем Роскомнадзор предупредил Клопотенко

Ресторатор получил предупреждение из-за публикации, сделанной более года назад. Так, 26 февраля в статье Клопотенко о чечевице разместил обращение к россиянам о том, что "их власть развязала преступную войну против украинцев". Напомним, что в начале полномасштабного вторжения многие украинцы верили в существование "хороших русских" и обращались к ним с просьбой сопротивляться властям.

Но такое обращение Клопотенко не понравилось Роскомнадзору. Поэтому Евгений Клопотенко получил предупреждение, чтобы в течение суток удалил этот пост, иначе его страницу заблокируют на территории России.

Клопотенко на это резко ответил

Кулинар посоветовал Роскомнадзора переходить на украинский, "чтобы потом было легче".

Кроме того, Евгений Клопотенко добавил, что вообще рыгал он на них прошлогодней куличей.

К слову, ранее в интервью звездный кулинар рассказал, чем бы накормил Путина, если бы готовил ему последний ужин. Ответ Клопотенко был кратким и достойным.