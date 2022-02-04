Російський телеведучий публічно розхвалив Андрія Данилка за пісню про Бандеру

Російський телеведучий і журналіст Олександр Невзоров публічно розхвалив Андрія Данилка за виконання пісні "Батько наш Бандера". Росіянин в захваті від "витівки" артиста.

Нещодавно в мережі з'явилося відео, де показано, як Андрій Данилко виконав пісню "Батько наш Бандера". Це сталося на зйомках новорічної програми. В українців такий вчинок артиста прийняли з гордістю, а от росіян він неабияк розізлив.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що таких як Вєрка Сердючка треба "гнати з Росії". А Олександр Невзоров розхвалив Данилка за сміливе рішення. Він також провів паралель між виступом Данилка і давнім методом крадіїв на базарах, які відволікали продавців. Злодії "вводили віслюкам під хвіст червоний перець". Поки тварина бігала, трощила прилавки, крадії грабували.

Невзоров розхвалив Данилка

"Таку майстерність поводження з перцем продемонстрував артист Данилко, який взяв і заспівав українську народну та дуже красиву пісню "Батько наш Бандера". Як багато в Росії дуп, в які цей перець ввійшов на всю довжину", – сказав журналіст.

Також Олександр звернув увагу на тих росіян, які образилися на Вєрку Сердючку через пісню про Бандеру, намагаються домогтися "справедливості" та заборонити Данилку в'їзд у Росію.

Цей ролик Андрій Данилко опублікував в інстаграмі й таким чином подякував Невзорову за підтримку. А Невзоров прокоментував допис: "Розуміюся на зухвалості, захоплений вашою витівкою".

Реакція мережі

Прихильники Андрія Данилка також активно коментують допис і підтримують його у висловленні чіткої громадянської позиції.

"Андрію Михайловичу, ми з вами!"

"Браво, Андрію Данилку! Ти найкращий. Слава Україні!"

"Андрію, молодець!"

"Ох і підгоріло в них!"

"Найкращий фрагмент програми".

Та є й ті мешканці Росії, яких пісня про Бандеру та коментар Невзорова не на жарт розізлили й вони не приховують цього у коментарях.