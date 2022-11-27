Маша Єфросиніна допомагає з лікуванням жінкам, яких звільнили з російського полону

"Фонд Маша" виступив з ініціативою допомогти в реабілітації українок, яких звільнили з полону. Перша зміна за участі таких жінок та їх дітей вже заїхала в офлайн-табір проєкту "Незламна мама".

17 жовтня вдалося повернути з російського полону 108 українок. Це був перший цілковито жіночий обмін. "Фонд Маша" виступив з ініціативою допомогти в реабілітації цих жінок, передає 24 канал.

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З реабілітацією жінок, які були в російському полоні, допомагає "Фонд Маша"

25 листопада, до табору "Незламної мами" заїхали 20 таких жінок разом зі своїми дітьми. Це тільки початок спільної роботи "Фонду Маша" та держави.

"Місяць тому наша команда, як і всі українці, побачила новину, що із полону звільнено 108 українок. Тоді в нас якраз закінчилася робоча нарада, на якій голова Фонду Тетяна Мураткіна розповідала про фантастичні результати змін "Незламної мами". І ми подумали: якщо наша методологія вже доведена, то ми можемо і мусимо допомогти українкам, які були в полоні. Бо страшно уявити, в якому психоемоційному стані вони повернулися в Україну. З цією пропозицією та результатами нашої програми реабілітації ми звернулися до віцепрем'єрки Ірини Верещук. І вже в попередній розмові вона прийняла пропозицію Фонду про співпрацю. Пройшло декілька тижнів – і перші 20 жінок разом з дітьми заїхали до табору "Незламної мами", – поділилася Маша Єфросиніна.



Єфросиніна допомагає жінкам, які були в полоні / Фото пресслужби

Програма реабілітації "Незламна мама" спеціально розроблена спеціалістами з психології та посттравматичних синдромів для жінок та дітей, що постраждали від війни. Це 3-тижневий офлайн-табір, де з учасниками проєкту працюють психологи, а потім – онлайн-підтримка протягом трьох місяців. Підтримати проєкт можна тут

Стан українок, які були в полоні, гірший, ніж стан тих жінок, які пережили окупацію. Перебування в полоні забрало жагу до життя. До реабілітації цих жінок долучають спеціалістів, які працюють виключно в вузькому профілі роботи зі звільненими з полону. У програму "Незламна мама" жінки потрапляють не одразу після звільнення з полону. Спочатку вони проходять державні програми, де стабілізують психологічний стан.

Нагадаємо, з перших днів війни фонд Маші Єфросиніної допомагає жінкам і дітям, які постраждали від вторгнення Росії. У серпні ведуча повернулася в Україну з Німеччини, де жила з дітьми. Дорогою до Києва вона заїхала в Карпати, аби поспілкуватися з учасницями свого проєкту "Незламна мама" – жінками з окупованих територій і гарячих точок.