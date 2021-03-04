Російській моделі Олені Галіциній на 3 роки заборонили в'їзд в Україну

Через незаконне відвідування Криму ще одній російській моделі та акторці заборонили в'їзд в Україну. Олена Галіцина 3 роки не зможе приїжджати до України.

Державна прикордонна служба на 3 роки заборонила в'їзд відомій російській акторці та моделі Олені Галіциній. Зірка незаконно відвідувала окупований Крим. Про це повідомили на офіційному сайті.

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Олені Галіциній заборонили в'їзд

Ввечері 3 березня росіянка 1971 року народження прибула до аеропорту "Бориспіль" рейсом з Мінська. За словами моделі, вона прибула до України з приватною метою.

Однак під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з'ясували, що Олена Галіцина багаторазово порушувала українське законодавство. Вона не дотримувалась правил в'їзду та виїзду в окупований Росією Крим.

Модель та акторка прибувала в Крим заради відпочинку. На територію росіянка в'їжджала автомобілем через Керченський міст, а також авіарейсом. Через це Олені Галіциній заборонили відвідувати Україну.

Через порушення законодавства громадянка Російської Федерації не змогла перетнути державний кордон України та отримала від прикордонників заборону в’їзду в нашу країну терміном на 3 роки,

– йдеться у повідомленні.

Російську модель повернули назад у Мінськ зворотним рейсом.

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