Из-за незаконного посещения Крыма еще одной российской модели и актрисе запретили въезд в Украину. Елена Галицына 3 года не сможет приезжать в Украину.

Государственная пограничная служба на 3 года запретила въезд известной российской актрисе и модели Елене Галицыной. Звезда незаконно посещала оккупированный Крым. Об этом сообщили на официальном сайте.

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Елене Галицыной запретили въезд

Вечером 3 марта россиянка 1971 года прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска. По словам модели, она прибыла в Украину с частной целью.

Однако во время оформления пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что Елена Галицына многократно нарушала украинское законодательство. Она не придерживалась правил въезда и выезда в оккупированный Россией Крым.

Модель и актриса прибывала в Крым ради отдыха. На территорию россиянка въезжала автомобилем через Керченский мост, а также авиарейсом. Поэтому Елене Галицыной запретили посещать Украину.

Из-за нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года,

– говорится в сообщении.

Российскую модель вернули обратно в Минск обратным рейсом.

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