"Російський, але безкоштовний": блогерка з Луцька рекламує сайт гороскопів держави-агресора

Блогерка з Луцька Катерина Якемчук, яка вже неодноразово підозрювалась у аферах з інтернет-розіграшами, вляпалась в черговий скандал. Дівчина дала рекламу російському сайту з натальними картами (особистими гороскопами) і закликала заходити до нього через VPN.

Днем раніше Катерина рекламувала в інстаграмі сайт з російським доменом, де підписники начебто можуть дізнатись свій персональний гороскоп всього за деякими особистими даними. Для цього на сайті просять надати інформацію про ім'я, дату, час і місце народження, часовий пояс та навіть координати перебування людини. Після цього сайт начебто підбирає особистий прогноз для людини.

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Дані, які потрібно ввести на російському сайті натальних карт / Скриншот з сайту



Звісно, у правдивість такої інформації вірити не варто, проте російський ресурс легко може зібрати дані користувачів сайту з різних країн світу. Як наголосила сама Катерина, якщо вебсайт не відкривається, то потрібно скористатись VPN й у налаштуваннях обрати Росію.

У мережі чимало користувачів почали обурюватись рекламою волинської блогерки, ще й у час війни Росії з Україною. Проте Катерина Якимчук не вбачає у цьому нічого поганого. Вона каже, що зробила багато для України і виливати на неї свою агресію та заздрість – не потрібно.

Мені надзвичайно дивно. Люди, які роблять ці репости, вони не знають куди подіти своє внутрішнє переживання, не знають, як справитися з емоціями і агресією, яка в них є всередині. Вони позначають мене, тому що в них є якась неприязнь до мене, може, вони думають, що я якось нечесно заробляю гроші або все просто так мені дісталось. Може, вони думають, що я реально зробила щось погане,

– відповіла в сторіс Катерина.

А щодо того, що вона нібито закликає вводити свої дані на сайті, то Якимчук сказала, що там немає прохання ввести, де ви знаходитесь, називати імена родичів чи банківської картки. А щодо введення даних про місце розташування, то вона каже використовувати VPN, аби сайт нічого не відстежив. Дівчина також показала кадри з камер відеоспостереження під її будинком, де до неї прийшли невідомі. Вона вже нібито викликала поліцію.

Катерина Якимчук рекламує російський сайт гороскопів / Фото з інстаграм-сторіс блогерки