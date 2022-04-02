Російські орки розстріляли коней Камалії та замінували її стайню в Бучі

Співачка Камалія вже кілька років займається кінним спортом і навіть виграє на змаганнях. Після того як ЗСУ звільнили Бучу, зірка дізналася, що рашисти розстріляли її коней і замінували стайню.

Дружина пакистанського мільярдера Камалія не шкодувала на своє хобі десятки тисяч доларів. У її стайні в Бучі, що під Києвом, були скакуни з хорошим родоводом за мільйони гривень. На жаль, кілька з них не пережили війну, їх розстріляли росіяни, що окупували місто на початку березня.

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Так, артистка втратила свого улюбленця на прізвисько Тоті-Сеньйор. Він був багаторазовим чемпіоном світу й чемпіоном Олімпійських ігор.

Російські фашисти розстріляли кілька коней з нашої стайні "КСК Буча" та замінували її! Зелених лук тобі, мій малюк,

– щемливо написала Камалія.

Зазначимо, ще 28 лютого співачка скаржилася, що ворожі танки оточили її стайню з кіньми й не давали напоїти, нагодувати тварин.

Кінь Камалії Тоті-Сеньйор, якого розстріляли росіяни: відео, фото