Російські орки обстріляли авто чоловіка Ілони Гвоздьової: "Мені так шкода, мій коханий"

Хореографиня Ілона Гвоздьова з дітьми зараз перебуває в Італії, однак продовжує підтримувати українців та розповідати про злочини російської армії. Ілона показала, що орки зробили з автомобілем її чоловіка.

Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками сумною новиною. Автомобіль її чоловіка – SKYLINE обстріляли російські окупанти.

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Орки обстріляли авто чоловіка Ілони Гвоздьової

На щастя, під час обстрілу ніхто не постраждав. Однак сім'я сумує, оскільки з цією машиною пов'язано багато гарних і незабутніх моментів.

Згадую, як ти перший раз покликав мене проїхати з тобою на твоєму SKYLINE і ми стояли на "Старті" на змаганнях на Чайці, тоді мені було так лячно і водночас я так пишалася тобою і твоєю сміливістю! Те, як ти дрифтував на нашому весіллі, назавжди залишиться в серці,

– пригадала Гвоздьова.

Ілона звернулася до коханого й наголосила, що зараз в житті головне не це. Вони обоє молоді, енергійні, ще зароблять і куплять кращий автомобіль: "Все найкраще в нас ще попереду! Обіймаю тебе! Дуже чекаю зустріч і перемогу!".



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Нагадаємо, вже не вперше майно Ілони Гвоздьової потерпіло від російської орди. У приватний будинок танцівниці влучив снаряд. Маєток був розташований у мирному районі, де ніколи не було стратегічних об'єктів. Хореографиня наголошувала, що обов'язково відбудує дім та "впевнено закатає в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю".