СБУ дозволила російським гуртам виступити на "Файному місті"

У Тернополі стартував масштабний музичний фестиваль "Файне місто", на який запросили чотири російські гурти. Після перевірки СБУ стало відомо, що всі артисти зможуть приїхати в Україну та виступити перед публікою.

До перевірки російських громадян Службу безпеки України закликав мер Тернополя Сергій Надал. Він просив з'ясувати, чи законно музиканти перебуватимуть на території нашої держави. Так, СБУ не знайшла підстав для заборони їм в'їзду в Україну.

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Йдеться про гурти Louna, "Порнофільми", Wildways, Anacondaz та персонал, що їх обслуговує. Загалом – 37 осіб.

"Перевірка щодо законності перебування на території України та перетину кордону російськими громадянами, які беруть участь у фестивалі "Файне місто" завершилася вчора, 27 липня. Підстав для заборони перебувати в Україні російським гуртам не має", – зазначено в повідомленні.

Якщо гурт "Порнофільми" виступав на "Файному місті" два роки поспіль – 2017-го та 2018-го, а Wildways – 2019-го, то Anacondaz приїде до Тернополя вперше. Все тому, що колектив мав трирічну заборону на в'їзд до України через виступи в окупованому Криму. Термін дії заборони збіг 2020 року.

На гастролі Anacondaz у Криму звернули увагу представники місцевого "Правого сектора". На фейсбук-сторінці вони заявили, що не будуть проводити акцій протесту чи бойкотувати вхід на "Файне місто".

Російських зірок кличуть не лише до Тернополя, а й до Києва: