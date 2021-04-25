До того ж телебачення в Донецькій й Луганській областях було налаштоване на російські канали. Про це у програмі "11 запитань" розповів народний артист України Павло Зібров.

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Співак розповів, що неодноразово з задоволенням був на гастролях на Донбасі. Українські артисти раніше часто виступали там з нагоди різних свят – наприклад, день шахтаря чи день металурга.

На Донбас приїжджали десанти російських артистів, гонорари яких оплачували в Москві, – Зібров

Втім Павло Зібров відверто заявив, що "русский мир" в Донецьку й Луганську був закоріненим протягом тривалого часу. Мовляв, Росія підгодовувала свої проросійські сили фестивалями, конкурсами, школами, подарунками.

Туди приїжджали десанти російських артистів, гонорари яких оплачували в Москві. Вони прибували ніби як за безкоштовно поспівати на цій землі. І навіювали "русский мир", російську мову і "что она (Росія – 24 канал) великая держава,

– підкреслив виконавець.

Він пригадав, яким було співвідношення українських артистів. Виконавці з України – 10 – 15%, натомість всі інші, а це понад 80% були з Росії.

Співак зауважив, що тоді всі спілкувалися між собою нормально. Але відчувалося, що російських артистів там забагато.

"Вони (населення Донбасу – 24 канал) слухали російських артистів. Телебачення в них було налаштоване на російські канали: РТР, НТВ, ОРТ", – відзначив Павло Зібров.

Народний артист України додав, що йому шкода тих людей, які там залишилися, і не можуть виїхати за багатьох обставин. Зокрема на Сході є чимало літніх людей, які не мають змогу переселитися з окупованих територій.

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