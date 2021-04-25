К тому же телевидение в Донецкой и Луганской областях было настроено на российские каналы. Об этом в программе "11 вопросов" рассказал народный артист Украины Павел Зибров.

Читайте полный текст интервью Раны будут кровоточить еще долго, – Зибров рассказал о будущем отношений между Украиной и Россией

Певец рассказал, что неоднократно с удовольствием был на гастролях на Донбассе. Украинские артисты раньше часто выступали там по случаю различных праздников – например, День шахтера или День металлурга.

На Донбасс приезжали десанты российских артистов, гонорары которых оплачивали в Москве, – Зибров

Впрочем Павел Зибров откровенно заявил, что "русский мир" в Донецке и Луганске укоренялся в течение длительного времени. Мол, Россия подкармливала свои пророссийские силы фестивалями, конкурсами, школами, подарками.

Туда приезжали десанты российских артистов, гонорары которых оплачивали в Москве. Они прибывали вроде как за бесплатно спеть на этой земле. И внушали "русский мир", русский язык и "что она (Россия – 24 канал) великая держава",

– подчеркнул исполнитель.

Он вспомнил, каким было соотношение украинских артистов. Исполнители из Украины – 10 – 15%, а все остальные, а это более 80%, были из России.

Певец отметил, что тогда все общались между собой нормально. Но чувствовалось, что российских артистов там много.

"Они (население Донбасса – 24 канал) слушали российских артистов. Телевидение у них было настроено на российские каналы: РТР, НТВ, ОРТ", – отметил Павел Зибров.

Народный артист Украины добавил, что ему жаль тех людей, которые там остались, и не могут выехать в следствии многих обстоятельств. В частности, на Востоке немало пожилых людей, которые не могут переселиться с оккупированных территорий.

Полное интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео