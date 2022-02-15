Російська гастролерка MARUV вагітна первістком: сміливі фото в латексі

Співачка MARUV, яка останні три роки будує кар'єру в Росії, скоро стане мамою. Вона завагітніла в 31 рік і знялась у сміливій фотосесії, підкресливши округлий живіт латексною сукнею.

Про першу вагітність MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) оголосила у свій день народження, 15 лютого. Замість вітального допису артистка опублікувала фото в чорній латексній сукні, яка ефектно підкреслила її округлий живіт. У підписі співачка зазначила, що вони з чоловіком Олександром готуються стати батьками.

Гаряча тема 51-річна Наомі Кемпбелл знялась для глянцю з 9-місячною донькою: як виглядає її перша обкладинка

У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром чекаємо малюка. Вважаю це найдивовижнішим подарунком,

– оголосила гастролерка.

Епатажна MARUV не розповіла, на якому місяці вагітності перебуває, але, схоже, зупиняти кар'єру не планує. У березні вона презентуватиме новий альбом у країні-агресорці, а у квітні поїде в тур по США.

Вагітна MARUV у латексній сукні / Фото з інстаграму гастролерки

Вагітна MARUV у латексній сукні / Фото з інстаграму гастролерки

Вагітна MARUV у латексній сукні / Фото з інстаграму гастролерки

З першою вагітністю скандалістку MARUV вітає український і російський шоу-біз:

TAYANNA : "Вау, крихітко, вітаю. Будь найщасливішою жінкою у всіх своїх проявах";

: "Вау, крихітко, вітаю. Будь найщасливішою жінкою у всіх своїх проявах"; Лариса Гузєєва: "Яка краса";

"Яка краса"; Маша Hima: "О Боже";

"О Боже"; Роман Каграманов: "Аню, Сашо, вітаю";

"Аню, Сашо, вітаю"; Тетяна Терехова: "Вітаю";

"Вітаю"; Юрій Музиченко: "У мене є куля любові для тебе";

"У мене є куля любові для тебе"; Даша Ролік: "Вітаю";

"Вітаю"; Яна Чурикова: "Вау, вітаю і вітаю".

Цікаво Гастролерка MARUV: скандальна репутація та "дружба" з російською сценою

Чим скандальна українська співачка MARUV