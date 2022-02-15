Російська гастролерка MARUV вагітна первістком: сміливі фото в латексі
Джерело:інстаграм MARUV
Співачка MARUV, яка останні три роки будує кар'єру в Росії, скоро стане мамою. Вона завагітніла в 31 рік і знялась у сміливій фотосесії, підкресливши округлий живіт латексною сукнею.
Про першу вагітність MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) оголосила у свій день народження, 15 лютого. Замість вітального допису артистка опублікувала фото в чорній латексній сукні, яка ефектно підкреслила її округлий живіт. У підписі співачка зазначила, що вони з чоловіком Олександром готуються стати батьками.
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У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром чекаємо малюка. Вважаю це найдивовижнішим подарунком,
– оголосила гастролерка.
Епатажна MARUV не розповіла, на якому місяці вагітності перебуває, але, схоже, зупиняти кар'єру не планує. У березні вона презентуватиме новий альбом у країні-агресорці, а у квітні поїде в тур по США.
Вагітна MARUV у латексній сукні / Фото з інстаграму гастролерки
Вагітна MARUV у латексній сукні / Фото з інстаграму гастролерки
Вагітна MARUV у латексній сукні / Фото з інстаграму гастролерки
З першою вагітністю скандалістку MARUV вітає український і російський шоу-біз:
- TAYANNA: "Вау, крихітко, вітаю. Будь найщасливішою жінкою у всіх своїх проявах";
- Лариса Гузєєва: "Яка краса";
- Маша Hima: "О Боже";
- Роман Каграманов: "Аню, Сашо, вітаю";
- Тетяна Терехова: "Вітаю";
- Юрій Музиченко: "У мене є куля любові для тебе";
- Даша Ролік: "Вітаю";
- Яна Чурикова: "Вау, вітаю і вітаю".
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Чим скандальна українська співачка MARUV
- У лютому MARUV виграла Нацвідбір Євробачення-2019 з піснею Siren Song, однак відмовилася підписувати угоду з НСТУ і не поїхала на конкурс в Ізраїль, бо нібито "хоче дарувати творчість без цензури".
- Насправді скандал розгорівся через її гастролі в Росії та неоднозначну позицію щодо окупованого Криму.
- Співачка нібито була готова розпрощатися з виступами у країні-агресорці, однак того ж року показала, на який шоу-біз націлена – раділа російській нагороді "Прорив року" на премії ZD AWARDS.
- Вже за місяць MARUV літала на радіостанцію в Росію і виступила на ювілеї російського бізнесмена Йосипа Пригожина, який підтримує Путіна.
- Відтоді артистка не соромилася отримувати московські нагороди, гастролювати Росією і хизуватися дружбою з забороненими в Україні зірками, зокрема Філіпом Кіркоровим.