І до того ж показала, який вигляд мало житло після обстрілу. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "МастерШеф".

Як виявилося, трагедія сталася у ніч проти 10 червня, коли Одеса зазнала атаки дронів-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив у будинок, де жила Катерина. У момент удару всередині перебувала лише її мама, якій вдалося врятуватися.

Це був приліт "Шахеда" у мій будинок. Поки що нам немає де жити. Мій дім згорів,

– сказала перед одним із випробувань на "МастерШеф-16" Дубчак і показала наслідки руйнувань.

У соцмережах вона розповіла, що родині дали дозвіл на відновлення житла, але робити це потрібно власним коштом.

Ми подали усі необхідні документи на відшкодування... Коли ми отримаємо усі необхідні згоди та дозволи, можливо, якщо в міському бюджеті будуть кошти, нам відшкодують збитки. Це може тривати місяцями,

– написала Катерина в інстаграмі.

Відтак, дівчина самостійно збирає гроші, бо ремонтувати потрібно буквально все: дах, стіни, вікна, опалення та каналізацію.

Долучитися до збору можна за посиланням.

У соцмережах Дубчак зазначала, що вони вже поступово відновлюють дім. Зокрема, жінка публікувала відео, де видно, як з рідними малює стіни.

