Жалюгідні крадії, – Оля Полякова висміяла росіян, які з баяном заспівали її хіт "Королева ночи"

Окупанти й далі безсоромно крадуть усе українське, поки їхні ракети і снаряди вбивають наш народ. Цього разу це головний хіт Олі Полякової "Королева ночи".

Росіян так і тягне не лише до класичних українських пісень, а й до сучасних треків. В ефірі одного з ток-шоу на федеральному каналі жінка виконала "Королеву ночи" Олі Полякової. У студії з'явився чоловік з баяном, який так і не спромігся зіграти жодного акорду, а так звані селебріті, включно з пропагандистом Малаховим, влаштували "пляски" й веселощі.

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Оля Полякова висміяла росіян, які поцупили її хіт "Королева ночи"

Королева, яку заслужила рашка! Які вони жалюгідні крадії, нічого свого,

– прокоментувала співачка.

У коментарях шанувальники Полякової одностайно вирішили, що слухати "Королеву ночи" у виконанні росіянки – огидно:

"Боже, який жах. Русня і далі продовжує красти. Я ще від "Ла-ла-ла" не відійшла, так вони вже пісню Олі співають";

"Мда, у стилі 80-90-х, у колхоз-клубі норм, якби грубо не звучало. Оля ж реально виконує як королева";

"Щоб вони не стирили в нас, все одно в них вийде г*вно";

"А це страшна пародія";

"З моїх вух полилась кров".