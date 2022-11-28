Зірка "На добраніч, малята" хоче припхатися на фронт Хрюшею і Степашкою: їй відповіла Єфросиніна

Ексведуча дитячої програми "На добраніч, малята" Ангеліна Вовк придумала, як зробити так, щоб Україна капітулювала. Їй усього-на-всього треба взяти Хрюшу, Степашку, поїхати на фронт і вмовити ЗСУ здатися. Маша Єфросиніна відреагувала на цю ахінею.

Лише нещодавно Маша Єфросиніна поставила на місце пропагандиста Соловйова, а тепер взялася за 80-річну Ангеліну Вовк, яка також підтримує війну в Україні. У програмі блазня Кремля Бориса Корчевнікова вона поділилася "мирним планом", для якого їй треба лише лялькова свиня Хрюша, заєць Степашка та музика з "На добраніч, малята".

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Маша Єфросиніна посміялася з ексведучої "На добраніч, малята"

"Звичайно думала, треба якось зупинити той бік. Щоб вони все ж таки інакше поглянули на ці події, і я сказала своїй приятельці, що я візьму Хрюшу і Степашку і піду туди, на фронт. І звернуся до українців. У мене ж також є українська кров. Я їм теж казки читала. І думаю: "Раптом мене почують". Просто, мені здається, коли б залунала ця музика з програми "На добраніч, малята", і вони почули б мій голос, я б сказала: "Доброго дня, любі дівчатка й хлопчики. Зупиніться, що ви робите. Ви ж хороші", – видала Ангеліна Вовк пропагандисту Корчевнікову.

Єфросиніна запостила в інстаграмі уривок з інтерв'ю і заявила, що це черговий доказ того, що мізки в росіян промиті.

Господи, допоможи цим людям самознищитися раніше, ніж вони усвідомлять, що живуть з трухою замість мозку,

– прокоментувала Маша Єфросиніна.

У коментарях ведучу підтримали зіркові друзі. Сергій Притула, наприклад, зауважив, що коли росіяни дослухаються до Хрюші та Степашки, то не дарма їх називають свинособаками: