Росія наступає: що роблять перші леді Зеленська та Порошенко

О 5 ранку 24 лютого Росія напала на Україну. Поки наша армія трощить окупантів, перші леді реагують у тилу. Олена Зеленська бореться з панікою і захоплюється народом, а Марина Порошенко здає кров.

Україна охоплена тривогою через війну, яку Росія розв'язала ницо й підступно, передає 24 канал. Натомість перші леді Олена Зеленська та Марина Порошенко намагаються вгамувати паніку – хто підбадьорює словами, хто демонструє, як боронити Батьківщину цивільним.

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Як на наступ Росії реагує Олена Зеленська

У час, коли українські військові "гатять" по українським окупантам, Зеленська звертається до народу. Вона пишається нашою нацією, яка не поступається агресору ані на передовій, ані в тилу, і залишається у Києві.

Дорогі мої люди, українці. Ви неймовірні. Я пишаюся, що живу з вами в одній країні. І сьогодні в мене не буде паніки й сліз. Я буду спокійною та впевненою. Я буду поруч з дітьми. І поруч з моїм чоловіком. І разом з вами,

– написала перша леді Зеленська в інстаграмі.



Фото з інстаграму Олени Зеленської

Що робить Марина Порошенко

Натомість Марина Порошенко після "гарячого" ранку здала кров на потреби нашої армії. Вона закликала їхати у Київський центр крові всіх небайдужих громадян, аби рятувати поранених захисників та захисниць України. За словами колишньої першої леді, з самого ранку там була черга.

Вражає, коли бачиш, як Українці об'єдналися в бажанні діяти, бути корисними, підтримувати наших Героїв. Робимо кожен, хто що може на своєму місці, щоб врятувати майбутнє нашої країни,

– написала Марина Порошенко в інстаграмі.

Марина Порошенко у Київському центрі крові / Фото з інстаграму

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.