Украина охвачена тревогой из-за войны, которую Россия развязала низменно и коварно, передает 24 канал. В то же время первые леди Елена Зеленская и Марина Порошенко пытаются унять панику – кто подбадривает словами, кто демонстрирует, как защищать Родину гражданским.

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Как на наступление России реагирует Елена Зеленская

В то время, когда украинские военные "гатят" по украинским оккупантам, Зеленская обращается к народу. Она гордится нашей нацией, которая не уступает агрессору ни на передовой, ни в тылу, и остается в Киеве.

Дорогие мои люди, украинцы. Вы невероятны. Я горжусь, что я живу с вами в одной стране. И сегодня у меня не будет паники и слез. Я буду спокойной и уверенной. Я буду рядом с детьми. И рядом с моим мужем. И вместе с вами,

– написала первая леди Зеленская в инстаграме.



Фото из инстаграма Елены Зеленской

Что делает Марина Порошенко

Марина Порошенко после "горячего" утра сдала кровь на нужды нашей армии. Она призвала ехать в Киевский центр крови всех небезразличных граждан, чтобы спасать раненых защитников и защитниц Украины. За словами бывшей первой леди, с самого утра там была очередь.

Впечатляет, когда видишь, как Украинцы объединились в желании действовать, быть полезными, поддерживать наших Героев. Делаем каждый, кто может на своем месте, чтобы спасти будущее нашей страны,

– написала Марина Порошенко инстаграме.

Марина Порошенко в Киевском центре крови / Фото из инстаграма