"Ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд показала фігуру після пологів: фото

Нідерландська модель Ромі Стрейд на початку грудня минулого року вперше стала мамою. Наразі вона призупинила модельну кар'єру та насолоджується материнством. Зокрема, пологи суттєво вплинули на її раніше стрункі форми.

Джерело: інстаграм Ромі Стрейд

У своєму профілі жінка вперше показала, як виглядає її фігура через 2 місяці після пологів.

До слова Нідерландська модниця: Ромі Стрейд вперше прогулялася з донечкою у білосніжному вбранні – фото

25-річна зірка бренду Victoria's Secret, відповідаючи на питання фанатів у сторіз, зізналась, що дуже втомлюється поруч з малюком. Їй особливо не вистачає повноцінного 8-годинного сну, натомість вони спить лише 5-6 годин з перервами. Жінка також поділилась, що годує малюка власним молоком, проте не проти сумішей.

Одне з питань, яке найбільше цікавило фанатів, як манекенниця виглядає зараз. Раніше вона була надміру худорлява, працюючи моделлю, і навіть через це могла отримати ризик безпліддя. Зараз вона показала, що її тіло відновлюється після природних пологів і вона розуміє, що їй ще далеко до ідеалу.

Ромі Стрейд до вагітності / Фото з інстаграму Ромі Стрейд

Я все ще не повернулась у форму і я пишаюсь своїм тілом. Більше ніж коли-небудь раніше, чесно! Я планую повернутись у тренувальний зал, оскільки заняття спортом дає мені багато енергії, але я не планую особливо фокосуватись на втраті ваги поки я ще годую грудьми,

– зізналась Ромі.



Ромі Стрейд через 2 місяці після пологів / Скріншот з інстаграму Ромі Стрейд

Що відомо про пологи Стрейд?

Після діагнозу "полікістоз" модель вже не надіялась завагітніти, хоча дуже хотіла. Проте відсутність гострих обмежень у харчуванні, менше стресу і більше відпочинку позитивно відобразились на здоров'ї жінки. Відтак, вона змогла завагітніти і народити дівчинку від Лауренса ван Леейвена, з яким Ромі Стрейд одружилася у 2018 році. Пара зустрічалася 8 років ще зі школи, тому дуже мріяла про народження первістка.