16 листопада принц Вільям та Кейт Міддлтон святкують 11 років зі своїх заручин. У цей день королівський фотограф пригадав, як знімав романтичну фотосесію для подружжя.

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Якою була зйомка Кейт і Вільяма

Кріс Флойд фотографував королівське подружжя з нагоди їхньої 10 річниці весілля. Зйомка проходила на території резиденції Кенсінгтонського палацу.

Королівський фотограф зізнався, що трохи нервував, але Кейт Міддлтон та принц Вільям допомогли йому почуватися невимушено.

Це була справжня честь. Ми просто чудово провели час. Ми зібралися разом на час знімань, і протягом п'яти хвилин я зміг бути самим собою. Я думаю, що вони також були самими собою,

– вважає Кріс Флойд.

Фотограф поділився, що у процесі роботи не відчував сором'язливості через їхній статус. Він просто виконував свою роботу.

"І на той час вони були просто ще однією парою людей, яких я фотографував. Я просто забув, де я був і з ким я був, і я просто фотографував пару, яка святкувала свої десяті роковини весілля. Навколо нікого не було, були тільки я і вони, і ми справді чудово провели час", – розповів він.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Пригадуємо образ Кейт Міддлтон

Для чуттєвої та ніжної зйомки герцогиня Кембриджська обрала відповідний аутфіт. Вона постала у повітряній сукні від бренду Ghost з квітковим принтом. Світла спідниця вдало поєдналась із блакитним верхом з V-подібним вирізом.

Кейт Міддлтон довершила образ лаконічною коштовною підвіскою від Asprey, а волосся вклала у розкішну зачіску з пишними локонами. Макіяж Кетрін був лаконічним і стриманим.

Поряд з дружиною принц Вільям позував у джинсовій сорочці, поверх якої одягнув джемпер, і темно-синіх штанах.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських