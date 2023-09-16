Учасник "Холостячки-2" Свечкоренко зробив операцію з пересадки волосся: як він тепер виглядає

Учасник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко здивував шанувальників зміною іміджу. Він поголився налисо. Як виявилось, це чоловік зробив перед операцією з пересадки волосся.

Такий подарунок на весілля йому зробила дружина, оскільки знала, що він про це давно мріяв. Тепер Роман показав, як виглядає після операції. Як іронічно зазначила його кохана, він тепер "надутий ельф".

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Чому Свечкоренко вирішив зробити операцію

Як виявилось, ще з дитинства у блогера не було рівної лінії лоба, а з віком вона почала збільшуватися. Тож він вже понад 3 роки думав над тим, щоб зробити операцію з пересадки волосся. Його кохана про це знала, тому вирішила зробити приємно Роману та подарувала сертифікат на процедуру.

За словами блогера, операція тривала сім годин і була дуже болісною. Тепер Свечкоренко проходить реабілітацію. Зокрема, йому можна спати лише на спині зі спеціальною подушкою. Через це перші днів Роман майже не висипається.

Хто такий Роман Свечкоренко? Це ексучасник реаліті "Холостячка-2". Він покинув проєкт у фіналі, після несподіваного повернення у шоу. Роман психолог, проте зараз більше займається розвитком свого блогу в інстаграм. На сьогодні у нього понад 795 тисяч підписників. Свечкоренко десять років був одружений. З колишньою дружиною Ілоною він виховує спільну доньку Мію. У кінці серпня Роман одружився вдруге. Стосунки з інстаграм-блогеркою Валерією Чернецькою розпочалися майже одразу після проєкту "Холостячка-2". Дівчина на 10 років молодша від обранця.

Не лише Свечкоренко