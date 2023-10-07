Роман хоче, щоб була дівчинка, – дружина Сасанчина неочікувано заговорила про другу дитину
Джерело:Іванна Сасанчин
Днями дружина переможця "Голосу країни-10" Романа Сасанчина, блогерка Іванна, поділилася архівними фото з часів попередньої вагітності. Крім того, дівчина зізналася, чи думали вони з чоловіком вже про другу дитину.
З'ясувалось, що молоде подружжя вже й справді обговорювало це питання. Роман та Іванна навіть роздумували над статтю малечі. Як виявилось, чоловік хотів би дівчинку. Водночас пара вже виховує півторарічну доньку Елізабет.
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Дружина Романа Сасанчина заговорила про другу дитину
Дівчина зізналася, що задумалася над ще однією дитиною. Все через те, що останнім часом вона бачила багато вагітних жінок та дівчат, що спонукало її згадати й про свою вагітність.
Останнім часом мені трапляється багато вагітняшок в сторіс. Така ностальгія пробила за животиком. Може і справді пора за другою лялькою? До речі, Роман хоче, щоб друга дитинка також була дівчинка,
– написала блогерка.
Що відомо про першу дитину Романа та Іванни: головне
- Зіркова пара вперше стала батьками напередодні 2022 року. Їхня донечка з'явилася на світ 30 грудня 2021 року. Дівчину батьки назвали Елізабет.
- Як розповідала Іванна Сасанчин, її вагітність була не з найлегших. Так, вона доволі рідко виходила гуляти, оскільки почуття нудоти виникало через велику кількість запахів. Дівчина рятувалася водою або лимоном.
- Блогерка також розповідала, що під час пологів у неї були болючі перейми, які вона не могла терпіти. Щоб убезпечити дівчину та дитину, лікарі вирішили зробити кесарів розтин. Згодом Іванна зауважила, що хірурги виконали свою роботу бездоганно.
- Крім того, блогерка якось зізналася, що до Елізабет вона вже була вагітна. Втім, перша вагітність закінчилася розчаруванням, оскільки плід завмер. За словами, дівчини це був один із найважчих періодів у її житті.