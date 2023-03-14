Наталія Могилевська показала спільне фото з підопічим із "Ліги сміху", який загинув на фронті

Українська співачка Наталія Могилевська відреагувала на загибель на фронті учасника "Ліги сміху" Романа Іваненка. Вона показала спільне фото та зізналася, що досі не може в це повірити.

Нагадаємо, що Роман Іваненко загинув під Вугледаром. У січні він потрапив у полон з важким пораненням, а 11 березня його евакуювали "на щиті".

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Могилевська була тренером команди, де грав Іваненко. Тож, коли вона дізналася про його загибель, розмістила спільне фото із загиблим захисником.

Співачка згадала, як він боровся за життя два роки тому, коли ледь не помер від коронавірусу.

Дуже світла людина, дуже позитивна… Не можу повірити. Він дуже важко перехворів короною 2 роки тому і ледь вижив. Ми всі були такі щасливі, що жити буде довго. Страшне…,

– написала Могилевська.

Вона також висловила підтримку та співчуття хлопцям з команди загиблого "Наш формат" та всім, кого Роман любив. "Ще більше ненависті до ворога! Ще більше віри у нашу перемогу!", – додала співачка.

Раніше на загибель Романа Іваненка відреагували тренери "Ліги Сміху" – Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.

"Друже, брате, герою! Ти людина з великим серцем! Назавжди в нашій пам'яті. Назавжди в наших серцях. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять герою", – написав Юрій Ткач в інстаграмі.

Ласточків додав, що в нього зараз ступор, порожнеча, спогади та біль.

Ромко, ти чудова людина! Ти чудовий актор! Ти герой! Передивляюся "форматівські" виступи, сміх і знову біль. Спочивай з миром, друже. Співчуття рідним та близьким,

– додав він.

Зазначимо, що гуморист, який виступав у складі команди "Наш Формат" на "Лізі сміху", воював на Вугледарському напрямі. 28 лютого 28-річний захисник помер, не дочекавшись необхідної медичної допомоги у полоні. 11 березня ворога з позицій було вибито і це дозволило побратимам забрати тіло Романа.