ROXOLANA, Павло Зібров, Слава Камінська та інші: яким рік війни був для українських артистів

24 лютого 2022 року – дата, яку запам'ятав кожен українець. З того дня час зупинився. Але ми об'єдналися і довели всьому світові, що українці незламні. Наші артисти також стали єдиним культурним фронтом. Яким був це рік для них – дізнавайтеся далі.

Разом з музичним видавництвом Best Music 24 Канал зібрав коментарі українських артистів, про те, як вони прожили цей рік та що позитивного, попри всі обставини, він приніс.

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ROXOLANA

"Цей рік був надзвичайно складний, але є безліч позитивних і хороших моментів, які він приніс. У нас було дуже багато концертів для наших військових, для наших Героїв, хлопців і дівчат Збройних Сил України. Цей рік приніс мені усвідомлення, що потрібно цінувати кожну хвилину, яку ми проводимо з рідними, близькими й друзями. Також, цей рік приніс багато позитивних та мотиваційних пісень, тож треба триматися, не здаватися! Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!"



ROXOLANA / Фото пресслужби

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"2022-ий важко назвати позитивним, і насправді позитивного було справді мало. Вдавалося знаходити позитив у справах, в яких можна бути корисним. Спочатку ми розвозили гуманітарну допомогу з Мукачева до Києва, згодом також почали проводити евакуацію людей з Києва на Захід країни. Коли міста біля Києва деокупували й там вже стало безпечніше, ми з Олексієм Бережним почали грати акустичні концерти для наших військових. Від початку вторгнення ми зіграли близько сотні таких виступів – і у місцях постійних дислокацій, і біля лінії фронту, і у шпиталях. Зараз ми з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ перебуваємо у турі "Вільні Люди" містами України, Європи та Америки, акумулюємо кошти для допомоги ЗСУ у такий спосіб. З початку війни нам вдалось закумулювати більше 10-и мільйонів гривень саме завдяки концертам.

Ми не маємо права забувати події, які пережили українці під час повномасштабного вторгнення, про весь терор Росії на наших землях. Найголовніше, що, я впевнений, відчуває кожен українець зараз – це гордість за наших військових, за українських волонтерів і неймовірну українську націю! Маємо за честь жити в один час зі справжніми Героями. Пишаюсь і уклінно дякую усім людям, які наближають українську перемогу".



БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Фото пресслужби

SLAVA KAMINSKA

"Початок 2022 року ніби в тумані. Київ. Бомбосховище. Машина. Західна Україна. Довгий шлях у невідомість в Нідерланди. Цей рік був заради дітей і тільки для них. Я за цей рік зрозуміла, що найбільша цінність мого життя – це моя сім'я! Найдорожче в ньому – мої діти! Жодна дитина у цьому світі не заслуговує на те, щоб відчувати цей гострий і терпкий запах війни. Я вперше із сином та донькою так довго разом, адже завжди пропускала їх дні народження, сімейні свята та як вони зростають через свої постійні гастролі. Тепер я з радістю наздоганяю цей час, який пропустила, але прикро, що не у своїй країні й при таких вимушених обставинах. Знаю точно, що скоро ми повернемося додому! Зовсім скоро буде наша перемога! Кохання немає меж – це рушійна сила! До своїх людей та України! І так, я знов почала писати, тому ми неодмінно почуємось знову, як це було до війни!"



SLAVA KAMINSKA / Фото пресслужби

NAVKA

"До війни я завжди співала: "Я NAVKA, я сію позитив, знайте! Зі мною, давайте, танцюйте і співайте". Зараз вже немає того позитиву, що міг бути раніше, але я все ще залишаюсь на позитиві, тому що нам є чому радіти. По-перше, ми живі. По-друге, я маю сили боротися за незалежну Україну та бути надійним тилом для наших воїнів. Я розумію, що все ж таки останні роки життя я жила так, як мала жити. Зі мною поряд була кохана людина, яка в потрібний момент терміново пішла захищати нашу країну. Ми сім'я борців за незалежну Україну, без рашистів, – і це мене також дуже тішить. По-третє, це етновбрання. Цього року я спільно з брендом Етно Меланка запускаю власну колекцію унікального етновбрання з методом оздоби – "вибійка". Це дуже давній метод, який обов'язково відгукнеться українцям.

Саме ці речі – те хороше, яке сталось зі мною цього року. Не заважаючи ні на що, ми маємо шукати у своєму житті позитив, тому що він є. Працюємо заради перемоги!"



NAVKA / Фото пресслужби

ADAM

"Минулий рік приніс мені декілька важливих умінь. По-перше, користуватися генератором. По-друге, вміння паяти домашні ліхтарики. І третє, це вміння нарубати дрова для печі, аби зігрітися. Це звісно жарти, але насправді минулий рік приніс нам головне – консолідацію, нашу українську єдність, велику віру у наших хлопців та дівчат ЗСУ. Також я дуже радію, що цього року з'явилася велика кількість крутої української музики, бо це невіддільна частина нашого бойового духу. Але це також тільки завдяки нашим Героям, воїнам! Дякую, хлопці, дівчата, вірю в перемогу! Слава Україні!"



ADAM / Фото пресслужби

Люся Кава

"2022 рік дійсно дуже важкий і він точно увійде в історію. Попри усі жахіття та випробування під час війни, я побачила справжню силу нашого народу, єдність та незламність. Позитивного було багато у цьому році. Найголовніше – це те, що завдяки нашим ЗСУ й усім захисникам та захисницям, я продовжую жити на своїй землі, у колі своєї родини, у власному будинку, маю змогу писати пісні й дарувати їх людям, не дивлячись на постійні обстріли та повітряні тривоги. Найважче – це розуміти, що багато хто втратив усе це. Війна змінила усіх нас. Змінила і мій погляд на творчість. Раніше я писала веселі та романтичні пісні, а під час війни почала писати потужні та серйозні, в яких шукала підтримки сама для себе. Вийшло так, що мої пісні стали великою підтримкою для багатьох українці, що розкидані світом. Упродовж усього року я дала близько 100 концертів у різних містах України та за її межами, таким чином підтримуючи українців на творчому фронті. Займаюсь волонтерством та благодійністю. Я вірю, що 2023 – рік нашої перемоги! Я хочу, щоб усі пам'ятали, Україна – незламна!"



Люся Кава / Фото пресслужби

Павло Зібров

"Цей важкий рік приніс мені повне відчуття ідентичності українців як нації. Я з великим задоволенням чую українську мову, величезну кількість пісень в усіх теле- та радіоефірів. Авжеж цей рік приніс багато щирих людей, зустрічей зі справжніми Героями".



Павло Зібров / Фото пресслужби

YAROMIYA

"2022 рік починався непогано. У всіх були плани, я мала певні мотивації для кожного свого дня. Але він закінчився 23 лютого. 24 лютого – повномасштабна війна. Ворог вирішив зазіхнути на нашу ріднесеньку землю, на нашу неньку Україну! Але ми показали, що ми незламні, ми одне ціле! І я пишаюсь нами. Саме цей рік дав мені поштовх до музики та можливість показати свою творчість публічно, адже до цього часу – це було лише хобі. 1 червня – мій дебют з піснею "Україна", яка відкрила для мене зовсім інший світ. Щоразу я створювала нову музику, яку ви зараз чуєте. Мене надихав наш незламний, найкращий народ, сила та мужність нескорених воїнів, наших героїв! Позитив у серці та душі настає завжди, під час кожного концерту. Адже знаю, що творчість може допомагати та наближати нашу очікувану перемогу. Цього року з'явився мій маленький музичний фронт! Слава Україні!"



YAROMIYA / Фото пресслужби

ULIANA ROYCE

"Цей календарний рік став для мене одним із найважчих, як і для всіх українців. Але у цій лютій темряві я часто бачила світло. Воно допомогло мені не опускати руки, йти далі до своїх цілей. Світло в очах людей, які мене оточували. Я провела багато часу зі своїми рідними, друзями. Написала пісні про свої почуття, що допомогло відпустити їх. За рік я дала понад 50 благодійних концертів для волонтерів та лікарів, дітей та біженців, військових та переселенців. Саме тоді я відчувала прилив натхнення від того, які сильні люди живуть у нашій країні! За честь було виступати для них та бути почутою! Я писала нові пісні через біль, хоча музика – лікує. Я відчувала справжню жагу до життя там, де його майже не було. Саме під час своїх концертів в Київській області, частково зруйнованій від російських окупантів, я вкотре впевнилась, що ми – нація нескорених! Люди – моє особисте відкриття! Пройшов вже цілий рік від початку війни, але цей рік – початок кінця! Перемога вже близько! Тримаймося разом й крокуємо пліч-о-пліч далі!"



ULIANA ROYCE / Фото пресслужби