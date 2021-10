Авторами пісні стали самі музиканти з гурту KARNA, а записали її у Львові. Партії духових записав Юліан Мицик, фронтмен гурту VITER, а партії скрипки – Богдан Хмара. Символічно, що Юліан має бойківське коріння, яке оспівують у пісні.

Цікаво Як зірки вітають з Днем захисників і захисниць України: промовиста добірка

Увесь кліп зроблений у стилі коміксу, автором якого став львівський художник Сильвестр Ференц. На малюнках можна деталізовано побачити поборників свободи та справедливості у різні для України століття.

"Слухайте трек і рубайте ворогам яйця. Думаєте нащо опришкам бартки?", – кумедно прокоментували пісню музиканти KARNA. "Присвячуємо цю пісню захисникам України всіх часів її історії. Ми ніколи не здамося! Героям Слава!", – окрім цього написали в коментарях артисти.

KARNA – Бойко: дивитись відео онлайн

Цікавий факт: у пісні можна почути запис голосу сера Вінстона Черчилля з його знаменитою промовою, яку він виголосив наприкінці 1942 року після переломних битв, де союзники вперше отримали перевагу, а німці перейшли з наступу в оборону:

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning" ( в перекладі на українську – "Це ще не кінець. Це навіть не початок кінця. Але, можливо, це кінець початку".

Реакція мережі

Фанати залишились позитивно враженими після виходу кліпу та подякували музикантам за актуальний відеоряд та музику:

"Найкращий подарунок на День захисника, зі святом усіх";

"Опа, український Корн під'їхав. Трек – супер, лірика так само, "Синевир" десь був трохи краще, чекаємо повного альбому. Героям слава!";

"Дуже круто та показово, наші вуйки на всі часи – найкрутіші! Слава Україні!!! Честь та хвала нашим воїнам!";

"Ось це я розумію, справжній: "Добрий ранок"";

"Дякую за чудову композицію. Ну і чекаємо новий альбом";

"Тепер ще треба мальопис і кліп про Олексу Довбуша. Опришки – теж важлива частина історії Гуцульщини. І вокаліст тезка";

"Хлопці, як завжди потужно! Дякую за такий підгін";

"Дуже круто! Респект від сколівського бойка";

"Ще б хотілося побачити комікс про Івана Сірка та Довбуша. Оскільки к ці постаті оповиті містикою характерництва, думаю, можна побудувати дуже класний сюжет";

"Неймовірно і емоційно, як завжди. Комікс – це окрема насолода. Усіх причетних зі святом!".

24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і захоплюємось вами. Слава Україні! Героям Слава!