Авторами песни стали сами музыканты из группы KARNA, а записали ее во Львове. Партии духовых записал Юлиан Мицик, фронтмен группы VITER, а партии скрипки – Богдан Хмара. Символично, что Юлиан имеет бойковские корни, которые воспевают в песне.
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Весь клип сделан в стиле комикса, автором которого стал львовский художник Сильвестр Ференц. На рисунках можно подробно увидеть поборников свободы и справедливости в разные для Украины века.
"Слушайте трек и рубите врагам яйца. Думаете зачем опришкам бартки?" – забавно прокомментировали песню музыканты KARNA. "Посвящаем эту песню защитникам Украины всех времен ее истории. Мы никогда не сдадимся! Героям Слава!" – кроме этого написали в комментариях артисты.
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Интересный факт: в песне можно услышать запись голоса сэра Уинстона Черчилля с его знаменитой речью, которую он произнес в конце 1942 года после переломных битв, где союзники впервые получили преимущество, а немцы перешли из наступления в оборону:
"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning" ( в переводе на русский – "Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, возможно, это конец начала".
Реакция сети
Фанаты остались положительно пораженными после выхода клипа и поблагодарили музыкантов за актуальный видеоряд и музыку:
- "Лучший подарок на День защитника, с праздником всех";
- "Опа, украинский Корн подъехал. Трек-супер, лирика так же, "Синевир" где-то был получше, ждем полного альбома. Героям слава!";
- "Очень круто и показательно, наши вуйки на все времена – самые крутые! Слава Украине!!! Честь и хвала нашим воинам!";
- "Вот это я понимаю, настоящее: "Доброе утро"";
- "Спасибо за замечательную композицию. Ну и ждем новый альбом";
- "Теперь еще надо мальопис и клип про Олексу Довбуша. Опришки – тоже важная часть истории Гуцульщины. И вокалист тезка";
- "Ребята, как всегда, мощно! Спасибо за такой подгон";
- "Очень круто! Респект от сколевского бойко";
- "Еще бы хотелось увидеть комикс об Иване Сирко и Довбуше. Поскольку эти фигуры окутаны мистикой характерничества, думаю, можно построить очень классный сюжет";
- "Невероятно и эмоционально, как всегда. Комикс – это отдельное наслаждение. Всех причастных с праздником!".
24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!