Родинне тріо: Камалія презентувала новорічний трек, записаний разом з доньками

Українська співачка Камалія вже почала підготовку до Нового року, а заразом презентувала святкову пісню. Але цього разу вона особлива, адже записана з доньками зірки.

Прийдешні новорічні свята – не тільки час див, радості та особливої атмосфери, але й музичних прем'єр. Першою святковою піснею потішила відома артистка Камалія.

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Камалія представила новорічний трек

Виконавиця презентувала пісню під назвою “Новий рік”. Над новинкою працювала вже традиційна для виконавиці творча команда — Андрій Ігнатченко та Анна Фещенко.

“Новий рік" – це пісня-настрій! У неї дуже проста філософія та музика, під яку хочеться танцювати. Кожен із нас заслуговує на те, аби на свята відпустити всі негаразди, негативні думки, токсичні стосунки на роботі та в особистому – і дозволити собі бути справжніми поряд із найріднішими!

– розповіла про трек Камалія.

У записі композиції вперше професійно взяли участь доньки артистки – Арабелла та Мірабелла. Їхні голоси добре чутно в приспіві треку.

“Мої перші слухачі – це, безумовно, моя родина! Коли я ввімкнула цю пісню, доні під кінець уже підспівували! Так і виникла ідея заспівати на студії разом. Новий досвід їм сподобався: щоправда, вони чесно сказали, що було не так просто, як їм здавалося. Тож мамина робота стала викликати в них ще більшу повагу!".

До Нового року Камалія пообіцяла презентувати й святкове відео на трек.

Камалія – "Новий рік": слухайте онлайн