Багатодітна сім'я виїхала з України через війну й опинилась у Великій Британії без грошей, даху над головою і знання англійської. Однак їм зголосився допомогти сам Род Стюарт. Він цілий рік покриватиме всі витрати родини на життя в Англії.

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Чому Род Стюарт захотів допомагати Україні

Допомогти одній з евакуйованих сімей музикант вирішив після того, як побачив жахи війни в Україні у вечірньому випуску новин. Це розчулило як самого артиста, так і його дружину Пенні.

Словами неможливо описати те, що ми побачили. Бомбардування невинних дітей, бомбардування лікарень та дитячих майданчиків. Як і всі інші, ми були абсолютно не в собі. Я нікому не бажаю такого. Це зло, чисте зло,

– емоційно заявив Род Стюарт.

Так, після побаченого він відправив в Україну три вантажівки з гуманітарною допомогою, а дорогою назад його команда евакуювала до Берліна 16 людей. Як з'ясувалося, 77-річний вокаліст і сам хотів відправитися в Україну на своєму Lamborghini, однак йому заборонили через поважний вік.

Род Стюарт взяв під своє крило родину біженців з п'ятьма дітьми

Після цього Род Стюар вирішив допомогти облаштуватися у Великій Британії одній з українських родин. Тож упродовж року зірка орендуватиме триповерховий таунгауз у графстві Беркшир для Ростислава, Олени та п'ятьох їхніх дітей – 17-річногоТараса, 16-річного Кості, 13-річного Романа, 10-річної Марії та дворічного Дмитра. Він навіть обставив будинок меблями й оплачує їхні рахунки.

Нещодавно співак навідувався в гості до українських біженців, якими опікується, і ті приємно вразили його гостинністю та family look у вишиванках.

Я увійшов у двері, і всі вони збігли вниз сходами, усі гарно одягнені в українські національні костюми. Вони зробили мені чашку чаю, ми з'їли купу печива та шоколаду. Це справді було чудово. Вони така чудова сім'я, до того ж така ввічлива. Ніхто з них не розмовляє англійською, але в них такі чудові манери, особливо в підлітків,

– поділився емоціями Род Стюарт.

Род Стюарт з багатодітною родиною біженців з України / Фото Daily Mirror

Род Стюарт з багатодітною родиною біженців з України / Фото Daily Mirror

До речі, легенда британського року взяв на роботу двох біженців з України. Вони працюють у його маєтку у графстві Ессекс.

"Вони всі дуже вдячні. І це просто надихає мене хотіти робити більше. Зараз я думаю придбати інший будинок і заселити туди набагато більше людей", – заявив музикант. Він сподівається, що його приклад надихне інших людей.