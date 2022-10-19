Многодетная семья уехала из Украины из-за войны и оказалась в Великобритании без денег, крыши над головой и знания английского. Однако им вызвался помочь сам Род Стюарт. Он будет круглый год покрывать все расходы семьи на жизнь в Англии.

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Почему Род Стюарт захотел помогать Украине

Помочь одной из эвакуированных семей музыкант решил после того, как увидел ужасы войны в Украине в вечернем выпуске новостей. Это растрогало как самого артиста, так и его жену Пенни.

Словами невозможно описать то, что мы увидели. Бомбардировка невинных детей, бомбардировка больниц и детских площадок. Как и все остальные, мы были совершенно не в себе. Я никому не желаю такого. Это зло, чистое зло,

– эмоционально заявил Род Стюарт.

Так, после увиденного он отправил в Украину три грузовика с гуманитарной помощью, а дорогой назад его команда эвакуировала в Берлин 16 человек. Как выяснилось, 77-летний вокалист и сам хотел отправиться в Украину на своем Lamborghini, однако ему запретили из-за почтенного возраста.

Род Стюарт взял под свое крыло семью беженцев с пятью детьми

После этого Род Стюар решил помочь обосноваться в Великобритании одной из украинских семей. В течение года звезда будет арендовать трехэтажный таунгауз в графстве Беркшир для Ростислава, Елены и пятерых их детей – 17-летнего Тараса, 16-летнего Кости, 13-летнего Романа, 10-летней Марии и двухлетнего Дмитрия. Он даже обставил дом мебелью и оплачивает их счета.

Недавно певец наведывался в гости к украинским беженцам, которыми занимается, и те приятно поразили его гостеприимством и family look в вышиванках.

Я вошел в дверь, и все они сбежали вниз по лестнице, все красиво одетые в украинские национальные костюмы. Они сделали меня чашку чая, мы съели кучу печенья и шоколада. Это действительно было здорово. Они такая замечательная семья, к тому же такая вежливая. Никто из них не говорит на английском, но у них такие замечательные манеры, особенно у подростков,

– поделился эмоциями Род Стюарт.

Род Стюарт с многодетной семьей беженцев из Украины / Фото Daily Mirror

Род Стюарт с многодетной семьей беженцев из Украины / Фото Daily Mirror

Кстати, легенда британского рока взяла на работу двух беженцев из Украины. Они работают в его имении в графстве Эссекс.

"Они все очень благодарны. И это просто вдохновляет меня хотеть делать больше. Сейчас я думаю приобрести другой дом и заселить туда гораздо больше людей", – заявил музыкант. Он надеется, что его пример вдохновит других людей.