Роботу Будинку вчених призупинили, Заліско мав розмову з поліцією: подробиці "голодної туси"
Джерело:24 канал
Через гучну вечірку блогерів призупинили роботу Будинку вчених у Львові, а іменник Олександр Заліско мав розмову з поліцією щодо відвертого святкування в День пам'яті жертв Голодомору.
Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що наразі призупинили роботу Будинку Вчених.
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"Провели комісію ТЕБ і НС. За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС прийняла рішення призупинити господарську дільність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України", – написав Москаленко у дописі.
Зверніть увагу! З 30 жовтня Львів перебуває в червоній зоні. Це означає, що заборонено проводити масові заходи (окрім офіційних спортивних заходів без глядачів). Гості вечірки Олександра Заліска нібито мали сертифікати про вакцинацію чи ПЛР-тести, однак навіть їх наявність не дозволяє проводити такі гучні вечірки.
Реакція Будинку вчених
У коментарі ZAXID.NET заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш розповів, що організацією святкування дня народження займалася івент-агенція, де його запевнили, що має відбутися святкування "звичайного дня народження", на якому будуть присутні близько 40 осіб – усі будуть вакциновані або ж матимуть негативні ПЛР-тести, як це вимагають обмеження червоної зони. Зазначимо, що саме Василь Мастикаш дозволив проведення вечірки. Насправді на святі було понад 100 людей.
Також Мастикаш визнав, що керівництво Будинку вчених не врахувало, що вечірка запланована на День пам'яті жертв Голодоморів. Договір підписували за місяць до свята.
Ми допустили помилку, бо треба було вимагати сценарій. Але у таких випадках на нас ображаються, кажуть, що це цензура. Вони обманули, не сказали про те, що буде насправді. Організацією заходу займалася посередниця. Вона десь так то все обкрутила, хитрощами обійшла. Як би я бачив, що там робиться, викликав би поліцію і припинив би це,
– наголосив директор Будинку вчених.
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Розмова Заліска з поліцією
В інстаграм-сторіз блогер повідомив, що мав телефонну розмову щодо святкування з поліцією. Деталей діалогу не розповів, лише зазначив, що всім поділиться пізніше.
Заліско про допит у поліції / Скриншот інстаграм-сторіз блогера
Олександр вибачився перед тими, кого образив: "Прошу вибачення в тих людей, чиї почуття зачепив. Але тільки в цих людей. Це не стосується людей, які "прийшли на шум".
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Коментар директорки Музею Голодомору
Редакція Showbiz 24 звернулася за коментарем щодо цієї ситуації до директорки Музею Голодомору – Олесі Стасюк.
"Щороку ми нагадуємо, що в четверту суботу листопада – День пам'яті жертв Голодоморів. Для того, щоб не було подібних випадків, як з цією вечіркою, варто затвердити цей день указом президента, як день жалоби. Щоб не було розважальних програм на телебаченні, щоб спустили прапори, щоб всі знали, що це траурний день. А всі заходи були спрямовані лише на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Тоді проблем не буде", – прокоментувала пані Олеся.
Звісно, можна відсвяткувати вдома, в колі близьких людей. Але якщо святкування публічне, про нього знає громадськість, то це зневага над пам'яттю, над тими, хто згадує про вбитих голодом. Тому суспільство обурюється,
– додала Олеся Стасюк.
Бренди відмовляються від співпраці з блогерами
Після "голодної туси" українські компанії відмовляються від співпраці з блогерами, які були присутні на вульгарній вечірці в День пам'яті жертв Голодомору.
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- Бренд чоловічого одягу ANDREAS MOSKIN заявив, що офіційно розриває рекламні контракти: "Офіційно! ANDREAS MOSKIN припиняє співпрацю з усіма "елітними" блогерами, які у цей день були на цій вечірці".
Позиція бренду ANDREAS MOSKIN / Скриншот інстаграм-сторіз бренду
Позиція бренду ANDREAS MOSKIN / Скриншот інстаграм-сторіз бренду
- Мережа супермаркетів METRO також оголосила про розрив рекламних контрактів: "Ми в "METRO Україна" щиро розділяємо біль українського народу та з великою повагою ставимося до пам'яті жертв Голодомору. Саме тому, компанія "METRO Україна" вважає неприйнятним для себе продовжувати співпрацю з блогерами Олександром Заліском, Олександрою Пустовіт, Наталією Литвин, Олександром Куровським, Дариною Запісочною, Тетяною Самбурською та ведучим Володимиром Остапчуком".
Позиція компанії METRO / Скриншот з інстаграму
- Компанія "Нова пошта" також не залишилася осторонь цієї ситуації: "Безумовно, ми будемо враховувати нещодавній інцидент у нашому виборі лідерів думок для подальшої співпраці. Наразі в нас немає з ними діючих контрактів і домовленостей та, з огляду на інцидент, – не буде".
Позиція компанії "Нова пошта" / Скриншот коментаря