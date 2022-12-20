У пентхаус 79-річного Роберта Де Ніро 30-річна жінка проникла близько 2:45. Вона пробралася у вітальню з підвалу, поки актор спав, а поліція заскочила її на гарячому. Та саме перекладала подарунки з-під ялинки та iPad собі в сумку.

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Правоохоронці нібито давно переслідували грабіжницю і зрештою затримали на місці злочину, в будинку в елітному районі Нью-Йорка Верхній Іст-Сайд, який винаймає Роберт Де Ніро.

Представник кінозірки повідомив, що з ним усе гаразд. Він нібито був нагорі, коли жінка проникла пентхаус, а до вітальні спустився в халаті вже після арешту. Сам Роберт Де Ніро жодних коментарів не дає.