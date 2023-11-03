Зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон вперше стане батьком, – ЗМІ
Джерело:The Daily Mail
Актор Роберт Паттінсон, який став шалено популярним завдяки головній ролі у фільмі "Сутінки", ймовірно, вперше стане батьком. Він та його обраниця С'юкі Вотергаус разом вже близько 5 років.
Днями зіркова пара прогулювалася вулицями Лос-Анджелеса, коли папараці зробили кілька фото закоханих. Округлий живіт дівчини, який добре видно на світлинах, спровокував чутки про вагітність С'юкі.
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Робер Паттінсон вперше стане батьком
На кадрах, які розлетілися мережею і спонукали пресу припустити, що дівчина вагітна, 31-річна модель постала в чорному светрі Burberry на блискавку. Його вона поєднала із сірими спортивними шортами. Завершуючи образ, С'юкі додала модну кепку та спортивні кросівки DC.
Водночас Роберт був помічений у сірому пуловері з капюшоном, який поєднував із модними чорними шортами Adidas у смужку та відповідними чорними кросівками On. До свого аутфіту він також додав бейсболку та чорні сонцезахисні окуляри.Фото закоханих можна переглянути за посиланням.
Історія кохання Роберта Паттінсона та С'юкі Вотергаус
- У 2018 році актор Роберт Паттінсон зав'язав романтичні стосунки з моделлю С'юкі Вотергаус. Тоді пару вперше помітили на шоу Mamma Mia у Ноттінг-Гілл.
- Зірки публічно не обговорюють їхні стосунки. Втім, у грудні 2019 року в пресі з'явилися припущення про заручини Паттінсона та Вотергаус. Інсайдери повідомили, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу Роберт та С'юкі почали жити разом в Лондоні. Крім того, за словами інсайдерів, пандемія зміцнила їхні стосунки та у 2019 році на різдвяні свята Паттінсон освідчився Вотергаус, а дівчина сказала йому: "Так".
- Попри постійні чутки, пара вирішила не давати жодних офіційних заяв. Згодом влітку 2020 року їх помітили на прогулянці. Тоді на безіменному пальці моделі виднівся масивний золотий перстень, який і свідчив про заручини.