Зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон вперше стане батьком, – ЗМІ

Актор Роберт Паттінсон, який став шалено популярним завдяки головній ролі у фільмі "Сутінки", ймовірно, вперше стане батьком. Він та його обраниця С'юкі Вотергаус разом вже близько 5 років.

Днями зіркова пара прогулювалася вулицями Лос-Анджелеса, коли папараці зробили кілька фото закоханих. Округлий живіт дівчини, який добре видно на світлинах, спровокував чутки про вагітність С'юкі.

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Робер Паттінсон вперше стане батьком

На кадрах, які розлетілися мережею і спонукали пресу припустити, що дівчина вагітна, 31-річна модель постала в чорному светрі Burberry на блискавку. Його вона поєднала із сірими спортивними шортами. Завершуючи образ, С'юкі додала модну кепку та спортивні кросівки DC.

Водночас Роберт був помічений у сірому пуловері з капюшоном, який поєднував із модними чорними шортами Adidas у смужку та відповідними чорними кросівками On. До свого аутфіту він також додав бейсболку та чорні сонцезахисні окуляри.

Історія кохання Роберта Паттінсона та С'юкі Вотергаус

Фото закоханих можна переглянути за посиланням.