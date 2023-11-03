На днях звездная пара прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса, когда папарацци сделали несколько фото влюбленных. Округлый живот девушки, который хорошо видно на фотографиях, спровоцировал слухи о беременности Сьюки.

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Робер Паттинсон впервые станет отцом

На кадрах, разлетевшихся по сети и побудивших прессу предположить, что девушка беременна, 31-летняя модель предстала в черном свитере Burberry на молнию. Его она соединила с серыми спортивными шортами. Завершая образ, Сьюки добавила модную кепку и спортивные кроссовки DC.

В то же время Роберт был замечен в сером пуловере с капюшоном, который надел с модными черными шортами Adidas в полоску и черными кроссовками On. К своему аутфиту он добавил бейсболку и черные солнцезащитные очки.

Фото влюбленных можно посмотреть по ссылке.

История любви Роберта Паттинсона и Сьюки Уотергаус