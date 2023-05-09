Роберт Де Ніро став батьком у 79 років: в актора народилася сьома дитина

Американський кіноактор, режисер і продюсер Роберт Де Ніро став батьком усьоме. Про це довідалися випадково, коли зірку запитали, як бути батьком шести дітей.

Роберт Де Ніро давав інтерв'ю з приводу виходу свого нового комедійного фільму "Татусів вікенд", прем'єра якого запланована на кінець травня, а в Україні 1 червня. Під час розмови репортерка сказала: "Я знаю, що у вас шестеро дітей", але актор несподівано виправив її.

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Роберт Де Ніро всьоме став батьком

Насправді сім. У мене щойно народилася дитина,

– заявив Роберт Де Ніро.

Згодом представники актора підтвердили, що він дійсно батько семи дітей. Однак так і не розсекретили, хто народив йому ще одного малюка. Востаннє зірку фільму "Хрещений батько" бачили з інструкторкою з бойових мистецтв Тіффані Чен. У липні 2022 року папараці сфотографували зірок на іспанському курорті, коли вони трималася за руки.