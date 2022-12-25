Попри все: як українські зірки прикрашають ялинки у час війни – атмосферні відео

Сьогодні, 25 грудня, чимало українців святкують Різдво Христове. До цього дня підготувалось і багато зірок, прикрасивши свої домівки попри горе та війну.

Цього року зимові свята мають для українців гіркий присмак війни та тривог. Але всі пам'ятають, що життя продовжується. Українські зірки доводять це, прикрашаючи новорічних і різдвяних красунь, повідомляє 24 канал.

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Світлана Тарабарова

Артистка показала зворушливе відео, як ставила й прикрашала ялинку з дітьми. Вона підкреслила, що з сім'єю матиме цю святкову атмосферу та магію Різдва завдяки ЗСУ.

MamaRika

Співачка MamaRika разом з чоловіком Сергієм Середою та сином також вирішили прикрасити ялинку напередодні Різдва. У святковий день вона побажала миру кожній родині.

Григорій Решетник

Сім'я Решетників прикрасила ялинку напередодні Дня Святого Миколая, щоб поставити подарунки. Та Росія й тут намагалась зіпсути святковий настрій – під ранок 19 грудня Київщину атакували "шахідами". Але Григорій Решетник розповів, що навіть ці 18 годин без води, світла й тепла не вплинули на усмішки синів.



Решетник з синами / Фото з інстаграму Решетника

Катя Осадча

Телеведуча пояснювала, що хоче подарувати дітям свято – тому днями прикрасила ялинку з чоловіком і дітьми. "Ялинці бути, попри все! Миколаю бути, попри все! Перемозі бути!".

Даша Квіткова

Блогерка показала відео, як проводила час удвох з сином на тлі ялинки, що виблискувала гірляндами.

Маша Єфросиніна

Схоже, телеведуча цього року не поставила ялинки. Але однаково прикрасила дім до Різдва – запалила свічки та показала оленя, зробленого з ялинкових гілок.



Маша з сином / Фото з інстаграму зірки