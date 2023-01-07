"Нехай мир запанує в нашій Україні": як зірковий бомонд вітає з Різдвом Христовим
7 січня українці відзначають світле свято Різдва Христового. Це день, коли серця людей наповнюються надією, вірою. Як цього року народження Ісуса Христа відзначають зірки – дивіться в нашій атмосферній добірці.
Цього року Різдво зовсім не таке, до якого ми звикли. Війна розлучила мільйони українських родин. Однак українці не забувають традицій. Вони все одно колядують, прославляють народження Ісуса Христа і щиро вірять, що з Божою допомогою наступне Різдво обов'язково буде під мирним небом.
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Чимало родин відзначили Різдво 25 грудня. Але мільйони українців долучилися до святкувань й 7 січня. У добірці 24 Каналу дивіться, які слова та фото поширюють зірки у цей світлий зимовий день.
Гурт "Антитіла"
"Вітаємо усіх українців, які сьогодні збираються за родинним столом, наслідуючи наші давні традиції з нагоди Різдва Христового. Дякуємо усім українцям, які цьогорічний Святвечір зустрічають на передовій та стримують ворога на усій лінії фронту. Слава ЗСУ! Згадуємо усіх, хто поклав своє життя за наш мир, спокій та безпеку. Та загадуємо, аби наступне Різдво ми всі зустріли у теплих родинних колах та рідних домівках, в Україні! І так обов'язково буде! І традиційно – колядуємо! Це те, що ідентифікує націю і нашу культуру і те, що ворог у нас не відбере".
Настя Каменських
"Ранок Різдва. Вітаю всіх, хто святкує сьогодні. Нехай мир запанує в нашій Україні та в душі кожного українця".
Alyosha
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Наталка Карпа
"Україночка маленька,
Пампушочок із варенням,
Буду гарно смакувати!
Із Різдвом Христовим,
буду Вас вітати!
Христо ся рождає!"
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Ірина Федишин
"Христос народився!"
Катя Осадча
"З Різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Сьогодні за одним столом в Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні".
Григорій та Христина Решетники
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Олена Зеленська
"З Різдвом усіх, хто святкує сьогодні".
Alyona Alyona
"Я знаю, що цей рік змінив нас усіх. В багатьох людей змінився склад сім'ї, в когось вона стала більшою, а в когось, на жаль, меншою. Але я хочу побажати всім, щоб при будь-яких обставинах сімейне тепло і затишний сімейний вогонь завжди був з вами і з року в рік передавався від старшого покоління до молодшого. Всіх вітаю з Різдвом Христовим".