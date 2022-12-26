На Різдво: Олена Зеленська у гірчичному светрі й джинсах влаштувала день читання для дітей

Перша леді Олена Зеленська 25 грудня провела разом з дітьми в Охматдиті. Вона влаштувала день читання – таку традицію дружина президента організувала ще минулого року.

День Різдва дружина президента Зеленського провела разом з дітьми в Охматдиті. Вона відвідала пацієнтів відділення трансплантації кісткового мозку та імунотерапії дитячої спеціалізованої лікарні.

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Олена Зеленська в Охматдиті на Різдво

Вже вдруге перша леді України влаштовує дні читання для дітей. Цього разу на Різдво вона прочитала "Поліанну" Елінор Портер. Героїня книжки мала надихнути інших на оптимізм і віру в себе.

Ці діти знають, що таке надскладне лікування в умовах повітряних тривог. І навіть більше. Мене, наприклад, вразила історія Данила Карнахіна, донором для якого став тато – військовий ЗСУ. Враховуючи ризики, пов'язані зі службою, як виняток клітини батька вирішили заморозити. За дві доби до трансплантації тато Данила загинув, захищаючи Україну. Але він продовжує боронити сина від захворювання,

– розповіла перша леді.

Олена Зеленська додала, що стала донором кісткового мозку під час візиту до Охматдиту, щоб допомогти дітям і дорослим в лікарні.

"Завжди можна зробити більше. Допомогти більше. Порятувати більше. Надати більше підтримки. І ці різдвяні дні – найкращий привід примножити добро".

Фото з візиту Олени Зеленської / Фото з телеграму першої леді

Образ першої леді

Олену Зеленську в Охматдиті побачили в незвичному для неї повсякденному образі. Вона позувала у блакитних широких джинсах та теплому в'язаному светрі гірчичного кольору.

Перша леді зібрала волосся у лаконічний пучок і прикрасила вуха золотими сережками.

Олена Зеленська в Охматдиті: відео