У чорній вишиванці: Олена Зеленська привітала українців з Різдвом

Ввечері 6 січня перша леді привітала українців з Різдвом Христовим. Олена Зеленська позувала біля красивої ялинки у стильній вишиванці.

Чимало українців відсвяткували Різдво 25 грудня, але багато все-таки святкують ще за юліанським календарем. Президентське подружжя вітало зі святами двічі.

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Святковий образ Олени Зеленської

Напередодні Різдва перша леді поділилася фотографією, на якій зображена на тлі красивої ялинки. У цій локації вона вже фотографувалася разом з чоловіком, вітала українців з Новим роком.

Для різдвяного фото Зеленська обрала урочисту чорну сукню з коричневою вишивкою та ґудзиками. Талію Олена підкреслила тонким коричневим ремінцем. Волосся вона акуратно вклала, на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових тонах і довершила аутфіт лаконічними сережками.

"З Різдвом усіх, хто святкує сьогодні", – лаконічно підписала фотографію перша леді.



Олена Зеленська привітала з Різдвом / Фото з телеграму першої леді

Нагадаємо, Різдво за григоріанським календарем – 25 грудня Олена Зеленська провела разом з дітьми в Охматдиті. Вона влаштувала день читання – таку традицію дружина президента організувала ще минулого року. Там першу леді побачили в незвичному для неї повсякденному образі. Вона позувала у блакитних широких джинсах та теплому в'язаному светрі гірчичного кольору. Волосся Зеленська зібрала у лаконічний пучок і прикрасила вуха золотими сережками.