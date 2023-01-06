Ми ніколи не падаємо духом, а особливо – напередодні Різдва. Нехай цього року Святий вечір не такий, до якого ми звикли, але українські традиції обов'язково будуть, адже це те, що потрібно берегти і передавати наступним поколінням. І одна з найголовніших традицій – коляда.

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Популярна колядка, яка щороку лунає в кожній українській родині, – "Нова радість стала". Її неодноразово переспівували в різних аранжуваннях. Це символ радості народження Ісуса Христа, радості, яка зараз необхідна всім нам. Редакція 24 Каналу приготувала добірку, в якій улюблену "Нову радість" можна почути у різних інтерпретаціях.

Текст колядки "Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.



Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.



Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.



Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.



Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

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